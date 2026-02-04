O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ligado à Secretaria Municipal de Saúde, realizou um bloqueio sanitário no bairro São Dimas após a confirmação do primeiro caso positivo de raiva em morcego no município em 2026. A ocorrência foi divulgada pela Prefeitura no dia 21 de janeiro. O animal foi encontrado no próprio bairro e teve amostra de encéfalo analisada pelo Instituto Pasteur/CCZ de São Paulo, laboratório de referência para o diagnóstico do vírus da raiva.
A ação ocorreu ao longo de oito dias e abrangeu um raio de 500 metros ao redor do local onde o morcego infectado foi localizado. Ao todo, foram visitados 1.393 imóveis distribuídos em 21 vias do bairro. Desses, 536 estavam abertos no momento da visita e 857 fechados.
Ação casa a casa e monitoramento de morcegos
Durante o trabalho de bloqueio sanitário, as equipes do CCZ recolheram sete amostras de morcegos no bairro São Dimas, em janeiro, por meio da ação casa a casa. Além disso, outras duas amostras foram recolhidas na região central da cidade, após moradores procurarem o serviço, motivados pelas orientações divulgadas durante o bloqueio.
Já nos primeiros dias de fevereiro, ainda como parte da estratégia informativa e de vigilância, mais quatro amostras de morcegos provenientes do bairro São Dimas foram recolhidas e encaminhadas para análise.
Nas visitas, os agentes orientaram os moradores sobre a confirmação do caso positivo, os riscos da raiva e a importância de comunicar imediatamente o CCZ ao encontrar morcegos vivos ou mortos, especialmente durante o dia, quando o comportamento é considerado atípico. Também foi reforçada a necessidade de manter a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia, além da informação de que o CCZ funciona como posto fixo de vacinação durante todo o ano.
Vacinação continua obrigatória e é principal forma de prevenção
Em 2025, Piracicaba registrou sete casos positivos de raiva em morcegos, sem nenhuma notificação da doença em cães ou gatos. Os registros ocorreram nos bairros Santa Teresinha, Vila Prudente (dois casos), Centro, Nova América, Água Branca e Jardim Monumento. Todos os animais eram insetívoros, ou seja, se alimentavam de insetos.
Apesar de a raiva canina estar controlada no Estado de São Paulo, sem registros em humanos ou cães há 26 anos, o vírus continua circulando entre morcegos, que podem transmitir a doença a cães, gatos e pessoas. Um caso confirmado de raiva em gato, em Jundiaí, em novembro de 2025, reforçou o alerta das autoridades sanitárias.
Mesmo com a suspensão das Campanhas de Vacinação Antirrábica no Estado desde 2022, a vacinação anual segue obrigatória, conforme a Lei Estadual nº 2.858/54, e permanece como uma das principais estratégias do Programa de Vigilância e Controle da Raiva. A imunização é recomendada inclusive para animais que não têm acesso às ruas, já que o contato com morcegos infectados pode ocorrer dentro das residências, especialmente no caso dos gatos, que têm hábito de caça.
A Secretaria Municipal de Saúde mantém vacinação antirrábica permanente para cães e gatos, principalmente aqueles que tiveram contato com morcegos, na sede do CCZ, localizada na rua Dionízio Dal Picolo, próximo ao número 39, no bairro Jupiá. O serviço é gratuito e funciona durante todo o ano.
Orientações
Ao encontrar um morcego, vivo ou morto, a recomendação é não tocar no animal, isolar o local, se possível, e acionar o CCZ para recolhimento e orientações adequadas. Em caso de contato direto, o serviço de saúde deve ser procurado imediatamente.
O CCZ atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados, das 7h às 13h. O telefone para contato é (19) 3427-3008.