A ação ocorreu ao longo de oito dias e abrangeu um raio de 500 metros ao redor do local onde o morcego infectado foi localizado. Ao todo, foram visitados 1.393 imóveis distribuídos em 21 vias do bairro. Desses, 536 estavam abertos no momento da visita e 857 fechados.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ligado à Secretaria Municipal de Saúde, realizou um bloqueio sanitário no bairro São Dimas após a confirmação do primeiro caso positivo de raiva em morcego no município em 2026. A ocorrência foi divulgada pela Prefeitura no dia 21 de janeiro. O animal foi encontrado no próprio bairro e teve amostra de encéfalo analisada pelo Instituto Pasteur/CCZ de São Paulo, laboratório de referência para o diagnóstico do vírus da raiva.

Durante o trabalho de bloqueio sanitário, as equipes do CCZ recolheram sete amostras de morcegos no bairro São Dimas, em janeiro, por meio da ação casa a casa. Além disso, outras duas amostras foram recolhidas na região central da cidade, após moradores procurarem o serviço, motivados pelas orientações divulgadas durante o bloqueio.

Já nos primeiros dias de fevereiro, ainda como parte da estratégia informativa e de vigilância, mais quatro amostras de morcegos provenientes do bairro São Dimas foram recolhidas e encaminhadas para análise.

Nas visitas, os agentes orientaram os moradores sobre a confirmação do caso positivo, os riscos da raiva e a importância de comunicar imediatamente o CCZ ao encontrar morcegos vivos ou mortos, especialmente durante o dia, quando o comportamento é considerado atípico. Também foi reforçada a necessidade de manter a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia, além da informação de que o CCZ funciona como posto fixo de vacinação durante todo o ano.

Vacinação continua obrigatória e é principal forma de prevenção