Sr. Alcindo da Costa

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Sebastião da Costa e da Sra. Alice Maria, era casado com a Sra. Carmen Catarina Peixoto da Costa;, deixa os filhos: Sonia Maria da Costa Alves da Paixão; Sueli Cristina da Costa; Sandra Regina da Costa; Alcindo Vanderlei da Costa; Jose Ricardo da Costa, casado com a Sra. Rosimeire Lucas da Costa e Silmara Alice da Costa Martins, casada com o Sr. Ricardo Justino Martins. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Anderson Miguel Magrini

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Miguel Arcangelo Magrini e da Sra. Silvia Regina Boscolo Magrini, era casado com a Sra. Eliane Pereira Magrini. Deixa os filhos: Enzo Magrini e Helena Magrini, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Antonia Aparecida Gomes Lopes

Faleceu dia 03/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era viúva do Sr. Runes Guillen Lopes. Era filha do Sr. Sebastião Franco Gomes e da Sra. Teresa Leopoldino Gomes, falecidos. Deixa os filhos: Mauricio Gomes Lopes casado com Claudenuce da Silva Lopes, Elisangela Gomes Lopes, Gisele Aparecida Lopes Rebelato casada com Marcelo Rodrigo Rebelato, Beatriz Gomes Lopes. Deixa 03 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.