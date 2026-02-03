Sr. Alcindo da Costa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Sebastião da Costa e da Sra. Alice Maria, era casado com a Sra. Carmen Catarina Peixoto da Costa;, deixa os filhos: Sonia Maria da Costa Alves da Paixão; Sueli Cristina da Costa; Sandra Regina da Costa; Alcindo Vanderlei da Costa; Jose Ricardo da Costa, casado com a Sra. Rosimeire Lucas da Costa e Silmara Alice da Costa Martins, casada com o Sr. Ricardo Justino Martins. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Anderson Miguel Magrini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Miguel Arcangelo Magrini e da Sra. Silvia Regina Boscolo Magrini, era casado com a Sra. Eliane Pereira Magrini. Deixa os filhos: Enzo Magrini e Helena Magrini, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Antonia Aparecida Gomes Lopes
Faleceu dia 03/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era viúva do Sr. Runes Guillen Lopes. Era filha do Sr. Sebastião Franco Gomes e da Sra. Teresa Leopoldino Gomes, falecidos. Deixa os filhos: Mauricio Gomes Lopes casado com Claudenuce da Silva Lopes, Elisangela Gomes Lopes, Gisele Aparecida Lopes Rebelato casada com Marcelo Rodrigo Rebelato, Beatriz Gomes Lopes. Deixa 03 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Durrer
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho da Sra. Mathilde Durrer, falecida, era casado com a Sra. Zildinha Benedita da Silva; deixa os filhos: Debora Cristina Durrer da Silva, casada com o Sr. Angelo Maximo Marino da Silva; Milene Aparecida Durrer Fornazieiro, casada com o Sr. Joaquim Fornazieiro; Adilson Ezequiel Durrer, casado com a Sra. Marilia Bortoletto; Renata Luana Durrer; Edson Michael Durrer; Priscila Daiane Durrer Gava, casada com o Sr. Emerson Gava. Deixando os netos: Mariana; Raquel; Junior; Rafael; Alice e Miguel, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje às 10h30 no Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Edena Cavagioni Mitidieri
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Abilio Cavagioni e da Sra. Adriana Maria Sbrissa; era viúva do Professor Dr. José Mitidieri; deixa os filhos: Lilian Cavagioni Mitidieri; casada com o Sr. Celuos de Oliveira Neto; Francisco José Mitidieri, casado com a Sra. Miriam Virginia Meloni Mitidieri e Guilherme Mitidieri. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Eodolmira Maria Pampado de Lima
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Amadeu Pampado e da Sra. Adelina Zamuner Pampado, era viúva do Sr. Messias Salvador de Lima; deixa as filhas: Jaqueline Pampado de Lima Clemente, casada com o Sr. Wamir Jose Clemente; Janaina Pampado de Abreu, casada com o Sr. Rodrigo Sales Campeche e Soraia Pampado de Lima. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ilda Vasques Durante
Faleceu dia 01/02/2026, na cidade de São Jose dos Campos/SP, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Julio Vasques Nicolas e da Sra. Anna Vasques; deixa os filhos: Murilo Vasques Durante, casado com a Sra. Patricia Maris dos Santos Durante; Marcos Vasques Durante, casado com a Sra. Ilza Cristina Vasques Durante; Marcel Vasques Durante, casado com a Sra. Isabela Cristina Vieira Durante; Marilena Vasques Durante e Mauro Vasques Durante, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h00 às 16h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Irene Bagatin Tano
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. João Bagatin e da Sra. Angelina Marquetto Bagatin; deixa as filhas: Simone Aparecida Tano Luciano, casada com o Sr. Leandro Jacinto Luciano e Vanessa Donizete Tano dos Santos, casada com o Sr. Antonio Vieira dos Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Jandira Kraide
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Nagipio Kraide e da Sra. Ernestina Aparecida Ribeiro Jorge, era viúva do Sr. Airton Bonato; deixa os filhos: Josiane Aparecida Bonato Faria, casada com o Sr. Abner Faria Junior; Katia Cilene Kraide Bonato; Diogenes Alexandre Bonato, viúvo da Sra. Fabiana Aparecida Fernandes Bonato; Airton Alexsandro Bonato e Rodrigo Fabiano Bonato. Deixando os netos: Priscila, Juliana, Bruno, Maiara, Maycon, Jorge, Gabriel e os bisnetos: Ashley, Luidi, Derik, Maria Lara, Victor e Luci Helena. Deixando também demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Machado
Faleceu dia 02/02/2026 na cidade de Charqueada, aos 80 anos de idade era casado com a Sra. Maria Joanira Lino Machado. Era filho do Sr. Sebastião Machado e da Sra. Salvatina Gomes dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Neila Maria Machado, Maria Neiva Machado casada com Luis Fernando Sperandio, Mario Neife Machado, falecido. Mariluci Machado de Paula casada com Luiz Donizeti de Paula, João Marcos Nei Machado casado com Claudiana Schmidt. Deixa: netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/02/2026 as 09:00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Honorio De Oliveira
Faleceu dia 03/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade era filho do Sr. Antenor Nogueira e da Sra. Antonia de Oliveira, falecidos. Deixa filhos, netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/02/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Lauro Poliszuk
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. João Poliszuk e da Sra. Maria Cordeiro; deixa os filhos: Lourenço Poliszuk, casado com a Sra. Adimara Gonçalves de Almeida Poliszuk; Gilberto Poliszuk; Lucinda Poliszuk, casada com o Sr. Aderli Fabiano Rodrigues; Maria de Fatima Poliszuk, casada com o Sr. Juvenal Tome de Souza; Erica Poliszuk Ferro, casada com o Sr. Paulo Eduardo Ferro e Juliana Poliszuk. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luzia de Fátima de Lima
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Antonio de Lima e da Sra. Maria Scalambrin de Lima, era viúva do Sr. Angelo Jose Stroz; deixa as filhas: Flavia Regina Stroz; Fabiana Roberta Gonçalves, casada com o Sr. Carlos Alberto Gonçalves; Fernanda Renata Stroz dos Santos, casada com o Sr. Antoniel Alves dos Santos; Francine Rebeca Stroz e Franciele Rafaela Stroz. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Dirleia Gonçalves dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 47 anos, filha do Sr. Jose Geraldo Gonçalves dos Santos, falecido e da Sra. Maria Pereira dos Santos; era casada com o Sr. Jose Carlos Belarmino dos Santos. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Ferreira Da Silva
Faleceu dia 03/02/2026 na cidade de Araras, aos 63 anos de idade e era casado com Neusa da Silva Ferreira. Era filho do Sr. Saturnino Ferreira da Silva e da Sra. Maria Minhaca da Conceição, falecidos. Deixa as filhas: Juliana Aparecida Ferreira Domingues casada com Israel Rodrigues de Oliveira Santos, Joice Ferreira Diniz casada com Washington Diniz de Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Regina Guindani Granado
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Luiz Guindani e da Sra. Emilia Pampolini Guindani, era casada com o Sr. Sergio Tosato Granado. Deixa o filho Alex Guindani Granado, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sonia Aparecida Basso
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. José Basso e da Sra. Leonilda Rissato Basso; deixa os filhos: Thais Helena Basso e Rafael Basso, casado com a Sra. Carla Basso. Deixa neto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 18h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.