Sra. Antonia Paschoalin Bombardello

Faleceu ontem, na cidade de São João da Boa Vista/SP, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Antonio Paschoalin e da Sra. Arminda Amaro, era viúva do Sr. Carlos José Bombardello; deixa os filhos: Carlos Valdemar Bombardello, casado com a Sra. Vanderli Marques Bombardello; Vanda Xavier de Moraes, casada com o Sr. Ricardo Xavier de Moraes; Rosangela J. Bombardello Barauna, casada com o Sr. José Nelson Barauna e Fernanda Bombardello Crivelare, casada com o Sr. Felipe Marafon Crivelare. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Breda

Faleceu dia 31/01/2026 na cidade de Piracicaba aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Claudete Pereira. Era filho do Sr. Natale Luiz Breda e da Sra. Angelina Machi Breda, falecidos. Deixa os filhos: Valeria Adriana Breda Laureano da Costa; Valdeci Antonio Breda; Valkiria Aparecida Breda; Carlos Eduardo Soares; Danilo Antonio Galoni. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/02/2026 as 11:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Lopes

Faleceu dia 01/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade era casado com a Sra. Maria do Socorro Guabiraba dos Santos. Era filho do Sr. Francisco Lopes e da Sra. Dolores Lopes, falecidos. Deixa os filhos: Romenique Cantiero Lopes; Deivid Nikolas Ponce Lopes; Queren Vicki Ponce Lopes. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/02/2026 as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.