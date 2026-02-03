Sra. Antonia Paschoalin Bombardello
Faleceu ontem, na cidade de São João da Boa Vista/SP, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Antonio Paschoalin e da Sra. Arminda Amaro, era viúva do Sr. Carlos José Bombardello; deixa os filhos: Carlos Valdemar Bombardello, casado com a Sra. Vanderli Marques Bombardello; Vanda Xavier de Moraes, casada com o Sr. Ricardo Xavier de Moraes; Rosangela J. Bombardello Barauna, casada com o Sr. José Nelson Barauna e Fernanda Bombardello Crivelare, casada com o Sr. Felipe Marafon Crivelare. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Breda
Faleceu dia 31/01/2026 na cidade de Piracicaba aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Claudete Pereira. Era filho do Sr. Natale Luiz Breda e da Sra. Angelina Machi Breda, falecidos. Deixa os filhos: Valeria Adriana Breda Laureano da Costa; Valdeci Antonio Breda; Valkiria Aparecida Breda; Carlos Eduardo Soares; Danilo Antonio Galoni. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/02/2026 as 11:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Lopes
Faleceu dia 01/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade era casado com a Sra. Maria do Socorro Guabiraba dos Santos. Era filho do Sr. Francisco Lopes e da Sra. Dolores Lopes, falecidos. Deixa os filhos: Romenique Cantiero Lopes; Deivid Nikolas Ponce Lopes; Queren Vicki Ponce Lopes. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/02/2026 as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Aparecida Pinho dos Santos
Faleceu dia 01/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade era casada com o Sr. Paulo Roberto dos Santos. Era filha do Sr. Antonio Pinho Coalho e da Sra. Zulmira Galante Pinho, falecidos. Deixa os filhos: Daniela Cristina dos Santos Previdi casada com Ricardo Augusto Previdi; Paulo Henrique dos Santos casado com Elaine Augusti dos Santos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/02/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Celia Lucindo da Silva Rodrigues de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62, filha dos finados Sr. José Lucindo da Silva e da Sra. Orozina Barbosa da Silva, era casada com o Sr. Manoel Rodrigues de Oliveira; deixa os filhos: Vanessa Lucinda Almagro de Castro, casada com o Sr. Rudnei Almagro de Castro; Pamela Isis da Silva Oliveira, casada com o Sr. Daniel Dias de Oliveira; João Pedro Rodrigues de Oliveira; Barbara Manoella Rodrigues de Oliveira, casada com o Sr. Edson; Victor Hugo da Silva, casado com a Sra. Isabella. Deixa o enteado Italo Antonio Luis Souza Oliveira e os netos: João Lucas, Maria Louiza e Pedro Dias, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudinei Rocha
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Basilio Rocha e da Sra. Zulmira Claudino Rocha, era casado com a Sra. Antonia Aparecida de Oliveira Rocha; deixa as filhas: Ana Paula Rocha; Daniela Aparecida Rocha; Crislaine Caroline Rocha Soares e Debora Larissa Claudino Rocha de Oliveira. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 15h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Erica Rodrigues
Faleceu dia 01/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 38 anos de idade e era casada com o Sr. Domingos Almeida de Sousa. Era filha do Sr. Luiz Sergio Rodrigues e da Sra. Leila Cristina de Campos Rodrigues. Deixa os filhos: Nicolas Luiz Rodrigues de Sousa e Ester Caroline Rodrigues de Sousa. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/02/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende -sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Irineu Agostini
Faleceu dia 02/02/2026 na cidade de Charqueada , aos 81 anos de idade era casado com a Sra. Nair Manzato Agostini. Era filho do Sr. Natale Agostini e da Sra. Maria Giacomelli Agostini, falecidos. Deixa os filhos: Silvana Agostini dos Santos casada com Carlos Alberto dos Santos, Osmar Agostini casado com Andréia Thomazini Agostini e Juliana Agostini Obrownick casada Waldeber Grosselli Obrownick. Deixa 03 netos e 05 netas, 02 bisnetos e 02 bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada – Sala 02, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Jocilene Alves Bonifacio
Faleceu dia 01/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 42 anos de idade era casada com o Sr. Mauricio Nogueira Bonifacio Junior. Era filha do Sr. João Batista Alves e da Sra. Dalvanira Maria Alves, falecidos. Deixa os filhos: Marcela Alves Bonifacio, Manuella Alves Bonifacio, Emanuell Bonifacio, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 02/02/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante a partir das 08:00hs até as 13:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luciano Osvaldo de Gaspari
Faleceu dia 31/01/2026, na cidade de Campinas - SP, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Antonio de Gaspari e da Sra. Antonia Rosino de Gaspari, era casado com a Sra. Arlete Paulo Diniz da Silva; deixa os filhos: Alex Eduardo e Luciana Coroline. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Apparecida e Silva Mascarin
Faleceu dia 31/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade era casada com o Sr. Guido Leandro Mascarin. Era filha do Sr. Antonio de Padua e Silva e da Sra. Belmira de Oliveira e Silva, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Leandro Mascarin casado com Roseli Aparecida Pizzelli Mascarin, Angelo Mascarin Neto casado com Iamara de Lourdes Tabai Mascarin, Rosana Maria Mascarin Correa casada com Jose Osmar Correa, Marcelo Alexandre Mascarin casado com Marcia Regina Orizio Mascarin. Deixa netos e bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/02/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria De Lourdes Castro Spagnol
Faleceu dia 02/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade era casada com o Sr. Pedro Antonio Spagnol. Era filha do Sr. Affonso de Castro Munhoz e da Sra. Maria Clementina Rodrigues, falecidos. Deixa os filhos: Paulo Cesar Spagnol casado com Valeria Aparecida Godoy Menezes Spagnol, Silvia Regina Spagnol de Toledo casada com Silcar Manon Garcia de Toledo, Cristiane Roberta Spagnol, Pedro Luiz Spagnol, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/020/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marly de Jesus Fiuza de Souza
Faleceu dia 31/01/2026, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Jose do Carmo Fiuza da Costa e da Sra. Silveria Ferreira dos Reis, era casada com o Sr. Jose Pedro Ferreira de Souza; deixa os filhos: Josemara Ferreira da Silva, casada com o Sr. Ronilton Alves da Silva; Tiago Ferreira de Souza, casado com a Sra. Alessandra Gomes dos Santos e Thiarley Tadeu Ferreira de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nilton Faganello
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Umberto Faganello e da Sra. Olivia Rocha Faganello, era casado com a Sra. Evanilde Defavari Faganello; deixa as filhas: Marcela Cristina Faganello Nunes, casada com o Sr. Eder Nunes dos Santos e Milena Margarethe Faganello, casada com o Sr. Nedilson Aparecido Marques. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Robson Alessandro de Lima
Faleceu dia 31/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de idade era filho do Sr. José Roberto de Lima e da Sra. Maria José Camargo de Lima. Deixou os filhos: Natalia Alessandra de Lima Simões; Barbara Cristina de Lima; Lucas Antonio de Lima; Eduardo Ramos de Lima. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/02/2026 as 09:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Sebastiana das Dores Gomes da Silva
Faleceu dia 31/01/2026, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Domingos Jose do Carmo e da Sra. Rosa Barbosa da Silva; deixa os filhos: Maria Luzia Gomes da Silva; Paulo Reinaldo Gomes da Silva e Maria Aparecida Gomes da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem às 09h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sergio Carlos Amaral
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Helio Amaral e da Sra. Clarisse Amaral, era casado com a Sra. Tania Cristina de Andrade Amaral; deixa os filhos: Luis Gustavo de Andrade Amaral, casado com a Sra. Heleonora Maria Alvarez Bruneli Amaral e Camila de Andrade Amaral. Deixa os netos Pedro e Nicolas; demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje, das 07h30 às 14h45, na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 15h00 para a realização dos Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Teodora Aparecida Degasperi Negri
Faleceu dia 01/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade era casada com o Sr. Guido Negri. Era filha do Sr. Fidelis Degasperi e da Sra. Clotilde Correr Degasperi, falecidos. Deixa os filhos: Sandra Maria Negri Staufaker casada com Johnny Robert Staufaker, Ana Paola Negri casada com Luis Henrique Correia Barbosa e Cesar Augusto Negri casado com Tassia Penha Pereira. Deixa os netos: Julia, Lucas e Henrico. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/02/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária da Capela do Negri – Santa Olímpia, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Thiago Gomes Netto
Faleceu dia 02/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade era casado com a Sra. Glaucia Gomes. Era filho do Sr. Agenor Gomes de Oliveira e da Sra. Santina Gomes de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Renata Gomes de Oliveira e Valeria Gomes de Andrade. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/02/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária deste Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Profº Valdemar Sguissardi
Faleceu dia 01/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade era casado com a Sra. Sanete Irani de Andrade. Era filho do Sr. Pedro Sguissardi e da Sra. Madalena do Carmo Sguissardi, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Alberto Sousa Sguissardi, Luis Gustavo Sousa Sguissardi, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 02/02/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira a partir das 10:00hs até as 18:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Valdomiro Bispo Rocha
Faleceu dia 02/02/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade era casado com a Sra. Jozelita Batista Silva Rocha. Era filho do Sr. Juvencio Inocencio da Rocha e da Sra. Otacilia Pereira da Rocha, falecidos. Deixa os filhos: Walmick Batista Rocha, Cleodair Batista Rocha, Valdomiro Bispo Rocha Junior - falecido. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.