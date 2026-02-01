Sr. Abrahão Joaquim Elias

Faleceu dia 30/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Erminda Toti Elias. Era filho do Sr. Honorio Abeoni Elias e da Sra. Maria Fonseca Elias, falecidos. Deixa os filhos: Jairo Rogerio Elias casado com Miriam Jose Martins e Jacqueline Regina Elias de Albuquerque casada com Alexsander Luis Ferreira de Albuquerque. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/01/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Edivaldo Galindo

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filho do Sr. José Galindo e da Sra. Maria Natalina de Fatima Colodiano Galindo, era casado com a Sra. Maria Helena Lopes Gonçalves; deixa os filhos: Igor Galindo; Ingrid Galindo; Yasmin Galindo e Iuri Galindo. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Ezequiel Barretto de Castro

Faleceu 31/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Tania Maria de Campos. Era filho do Sr. Theobaldo Rodrigues de Castro e da Sra. Maria Sebastiana Barretto de Castro, falecidos. Deixa os filhos, netos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 31/01/2026 as 15:30hs seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.