Sr. Abrahão Joaquim Elias
Faleceu dia 30/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Erminda Toti Elias. Era filho do Sr. Honorio Abeoni Elias e da Sra. Maria Fonseca Elias, falecidos. Deixa os filhos: Jairo Rogerio Elias casado com Miriam Jose Martins e Jacqueline Regina Elias de Albuquerque casada com Alexsander Luis Ferreira de Albuquerque. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/01/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Edivaldo Galindo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filho do Sr. José Galindo e da Sra. Maria Natalina de Fatima Colodiano Galindo, era casado com a Sra. Maria Helena Lopes Gonçalves; deixa os filhos: Igor Galindo; Ingrid Galindo; Yasmin Galindo e Iuri Galindo. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ezequiel Barretto de Castro
Faleceu 31/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Tania Maria de Campos. Era filho do Sr. Theobaldo Rodrigues de Castro e da Sra. Maria Sebastiana Barretto de Castro, falecidos. Deixa os filhos, netos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 31/01/2026 as 15:30hs seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Helena Schiavinato Pimpinato
Faleceu dia 29/01/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Irinaldo Schiavinato e da Sra. Ilis dos Santos Schiavinato; deixa os filhos: Roberta Spada Tioca, casada com o Sr. Flavio Cesar Tioca; Luciana Spada de Oliveira Amaral, casada com o Sr. Marcio Alessandro de Oliveira Amaral; Juliana Cristina Schiavinato do Amaral, casada com o Sr. Jose Luis Barbosa e Lucas Willian Pimpinato, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Raimundo de Jesus Santana
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 44 anos, filho do Sr. Francisco Eustáquio de Santana e da Sra. Maurina Pereira de Jesus, era casado com a Sra. Daiane Barbosa dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 08h30 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sergio Pereira
Faleceu dia 30/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade era casado com a Sra. Marlene Silva Ferreira Pereira. Era filho do Sr. José Pereira da Rosa e da Sra. Ledina Delabio Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Robson Silva Pereira casado com Aline Cristina de Oliveira Pereira, Samuel Silva Pereira casado com Milena Monique Franco dos Santos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/01/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.