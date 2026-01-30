Faleceu dia 28/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Magali Goreti dos Reis. Era filho do Sr. Jose Benedito de Freitas e da Sra. Elvira Ribeiro de Freitas, falecidos. Deixa os filhos: João Vitor de Freitas, Aline Priscila de Freitas Correa casada com Manoel Correia Junior, Alexandra Melina Freitas de Lima casada com Alex Sandro de Lima, Julio Cesar de Freitas casado com Milena Granzoti de Freitas, Reinaldo Cristiano de Freitas. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/01/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Antonio Rodrigues da Silva e da Sra. Adelina Maria de Jesus, era viúva do Sr. Laudelino Severino Jacob; deixa os filhos: Valeria Severino Jacob; Antonio Severino Jacob; Augusto Severino Jacob e Alexandre Severino Jacob. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Mario Heleno Leme da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Martins Leme da Silva e da Sra. Gertrudes Francisca Leme, era viúvo da Sra. Maria Terezinha Leme da Silva. Deixa a filha: Maira Leme da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.