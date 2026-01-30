Sr. Amauri Divino de Freitas
Faleceu dia 28/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Magali Goreti dos Reis. Era filho do Sr. Jose Benedito de Freitas e da Sra. Elvira Ribeiro de Freitas, falecidos. Deixa os filhos: João Vitor de Freitas, Aline Priscila de Freitas Correa casada com Manoel Correia Junior, Alexandra Melina Freitas de Lima casada com Alex Sandro de Lima, Julio Cesar de Freitas casado com Milena Granzoti de Freitas, Reinaldo Cristiano de Freitas. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/01/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Judite Maria de Jesus
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Antonio Rodrigues da Silva e da Sra. Adelina Maria de Jesus, era viúva do Sr. Laudelino Severino Jacob; deixa os filhos: Valeria Severino Jacob; Antonio Severino Jacob; Augusto Severino Jacob e Alexandre Severino Jacob. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mario Heleno Leme da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Martins Leme da Silva e da Sra. Gertrudes Francisca Leme, era viúvo da Sra. Maria Terezinha Leme da Silva. Deixa a filha: Maira Leme da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mario David
Faleceu dia 28/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era casado com a Sra. Inês Possidonio David. Era filho do Sr. Guilherme David e da Sra. Maria Candelaria Sampaio, falecidos. Deixa os filhos: Edna Rosangela David dos Santos casada com Jose Francisco Aurelio dos Santos e Fabio Eduardo David casado com Ana Paula Pupin David. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/01/2026 as 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba Sala - Rubi, seguindo para o Cemitério Municipal da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Neusa Rosalina Aguado de Melo
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Francisco Aguado e da Sra. Emilia Clemente Aguado, era viúva do Sr. Nestor Grandis de Melo; deixa os filhos: Marcio Junior de Melo; Nestor Luis de Melo e Alexandre Junior de Melo, falecido. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sonia Maria Cortez
Faleceu dia 28/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade. Era filha do Sr. Donato Cortez e da Sra. Josefina Daniel, falecidos. Deixa os Filhos: Adriana Roberta Cortez e Lucas Camargo Felis Diniz. Deixa netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/01/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 01, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.