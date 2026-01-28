Sr. Aparecido de Jesus Franco
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. João Baptista Franco e da Sra. Ida Leite Barreto Franco, era casado com a Sra. Claudia Regina dos Santos Franco; deixa os filhos: Eduardo Santos Franco e Maria Eduarda Santos Franco. Deixa irmãos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito João Domingues
Faleceu dia 28/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era filho do Sr. Adão Domingues e da Sra. Maria José Ferreira Domingues, falecidos. Deixa os filhos: Gabriela casada com Ariel, Graziele casada com Carlos, Carolina, Lucas, falecido, Yasmin. Deixa o neto Juninho, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/01/2026 às 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende - sala 03, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Bento Assis Cavalari
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. João Rafael Cavalari e da Sra. Cecilia Cavalari, era viúvo da Sra. Aparecida Franco Barbosa Cavalari; deixa a filha: Beatriz Cavalari Mazero. Deixa os netos: Acsa; Fernanda; Miriã; Fernando; Camila; Camili. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Fernando Aparecido Ferreira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filho do Sr. Jose Carlos Ferreira, falecido, e da Sra. Ana Maria Martins Ferreira; deixa as filhas: Bruna Fernanda Soares Ferreira; Beatriz Soares Ferreira e Lorena Soares Ferreira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Rodrigues Bezerra
Faleceu dia 28/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 51 anos de idade. Era filho do Sr. João Bezerra e da Sra. Angelita Rodrigues Bezerra. Deixa filho, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/01/2026 as 15:00hs no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem – Max Willian Oliveira Casarim
Faleceu dia 27/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 31 anos de idade. Era filho do Sr. Valdir Casarim, falecido e da Sra. Divanir Aparecida de Oliveira. Deixa os irmãos: Alexander Oliveira da Silva; Felipe Casarim; Gabriele Casarim do Prado. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/01/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Nedil Fuzatto Menghini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Vergilio Fuzatto e da Sra. Ana Magrini Fuzatto, era casada com o Sr. Florindo Menghini; deixa os filhos: Marcio Leandro Menghini, casado com a Sra. Luciana Cristina Rozada Menghini e Marcos Rogerio Menghini, casado com a Sra. Heleuzine Santina dos Santos Menghini. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da Sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.