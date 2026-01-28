Sr. Aparecido de Jesus Franco

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. João Baptista Franco e da Sra. Ida Leite Barreto Franco, era casado com a Sra. Claudia Regina dos Santos Franco; deixa os filhos: Eduardo Santos Franco e Maria Eduarda Santos Franco. Deixa irmãos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Benedito João Domingues

Faleceu dia 28/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era filho do Sr. Adão Domingues e da Sra. Maria José Ferreira Domingues, falecidos. Deixa os filhos: Gabriela casada com Ariel, Graziele casada com Carlos, Carolina, Lucas, falecido, Yasmin. Deixa o neto Juninho, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/01/2026 às 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende - sala 03, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Bento Assis Cavalari

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. João Rafael Cavalari e da Sra. Cecilia Cavalari, era viúvo da Sra. Aparecida Franco Barbosa Cavalari; deixa a filha: Beatriz Cavalari Mazero. Deixa os netos: Acsa; Fernanda; Miriã; Fernando; Camila; Camili. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.