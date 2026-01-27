Sra. Isabel Martines Demarchi
Faleceu dia 27/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Demarchi. Era filha do Sr. Antonio Martines e da Sra. Afonsa Santos, falecidos. Deixa os filhos: Flavio Luis Demarchi casado com Helena Rodrigues Neta Demarchi, Fabiana Cristina Demarchi. Deixa a neta: Maria Eduarda Rodrigues Demarchi, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Julia Virissimo Geraldin
Faleceu dia 26/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Anesio Geraldin. Era filha do Sr. Francisco Virissimo e da Sra. Sebastiana Vieira, falecidos. Deixa os filhos: Luiz Osmar Geraldin casado com Maria de Lurdes Christofolette Geraldin, Darlene Sueli Geraldin Basso casada com Constantino Luis Basso, Claudia Aparecida Geraldin Penatti casada com Flavio Penatti e Elaor Geraldin casado com Arlete Alcantara Geraldin. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 27/01/2026 as 13:00hrs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Vicentin
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Orelio Vicentin e da Sra. Anna Maria Desolin, era viúvo da Sra. Dirce Pegoretti Vicentin; deixa os filhos: Marilene Vicentin Vitti, viúva do Sr. José Fernando Vitti; Marli Aparecida Vicentin; Luiz Carlos Vicentin, casado com a Sra. Claudenice Polizel Vicentin; Edson Vicentin, casado com a Sra. Rosimeire Maciel Vicentin; Adriana Cristina Vicentin Lopes, casada com o Sr. André Fernando Lopes e Ana Paula Vicentin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luzia Aparecida Fischer Ballione
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Ary Fischer e da Sra. Ana Pecin Fischer, era casada com o Sr. João José Ballione; deixa os filhos: Marco Antonio Ballione; Felipe Alexandre Ballione, falecido; Aline Fischer Ballione, casada com o Sr. Pedro Petrine Signoretti e Fernanda Fischer Ballione, casada com o Sr. Ricardo Petrine Signoretti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 15h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria José Sampaio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha da Sra. Olga Sampaio, falecida; deixa os filhos: Reginaldo de Jesus Candido, casado com a Sra. Vanusa Oliveira Candido; Silvia Renata Candido, casada com o Sr. Danilo Ribeiro Russo; Cristiano Alencar Sampaio; Silvana Aparecida Candido; Fabio Candido; Marcelo Sampaio e Alexandre Aurelio Candido, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Helena Nabti Moreno
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Tufic Elias Nabti e da Sra. Lourdes Gerdes, era viúva do Sr. Nelson Moreno; deixa os filhos: Fernando Cesar Moreno e Marcelo Ricardo Moreno, casado com a Sra. Eliete de Lurdes Daniel Luiz. Deixa a neta Isabella, o bisneto Henry, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem - Paulo Henrique Pilão De Santana
Faleceu dia 26/01/2026 na cidade de São Pedro, aos 17 anos de idade. Era filho do Sr. Cecilio Batista de Santana e da Sra. Elaine Joceli Pilão. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/01/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Suzi Meri Cunha Lourenço
Faleceu dia 27/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 48 anos de idade. Era filha do Sr. Nercy Alves da Cunha e da Sra. Florinda Aparecida Cunha, falecidos. Deixa a filha: Heloisa Vitória Cunha Lourenço. Deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda a partir das 07:30hs até as 14:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.