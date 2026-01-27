Sra. Isabel Martines Demarchi

Faleceu dia 27/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Demarchi. Era filha do Sr. Antonio Martines e da Sra. Afonsa Santos, falecidos. Deixa os filhos: Flavio Luis Demarchi casado com Helena Rodrigues Neta Demarchi, Fabiana Cristina Demarchi. Deixa a neta: Maria Eduarda Rodrigues Demarchi, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Julia Virissimo Geraldin

Faleceu dia 26/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Anesio Geraldin. Era filha do Sr. Francisco Virissimo e da Sra. Sebastiana Vieira, falecidos. Deixa os filhos: Luiz Osmar Geraldin casado com Maria de Lurdes Christofolette Geraldin, Darlene Sueli Geraldin Basso casada com Constantino Luis Basso, Claudia Aparecida Geraldin Penatti casada com Flavio Penatti e Elaor Geraldin casado com Arlete Alcantara Geraldin. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu dia 27/01/2026 as 13:00hrs, saindo a urna mortuária do velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Luiz Vicentin

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Orelio Vicentin e da Sra. Anna Maria Desolin, era viúvo da Sra. Dirce Pegoretti Vicentin; deixa os filhos: Marilene Vicentin Vitti, viúva do Sr. José Fernando Vitti; Marli Aparecida Vicentin; Luiz Carlos Vicentin, casado com a Sra. Claudenice Polizel Vicentin; Edson Vicentin, casado com a Sra. Rosimeire Maciel Vicentin; Adriana Cristina Vicentin Lopes, casada com o Sr. André Fernando Lopes e Ana Paula Vicentin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.