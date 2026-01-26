A fama, o sucesso e o dinheiro nem sempre caminham ao lado do equilíbrio emocional. Por trás dos holofotes, muitas celebridades enfrentaram batalhas silenciosas contra o vício em álcool, drogas e medicamentos. Alguns desses nomes surpreendem o público, já que conseguiram manter suas lutas longe da exposição midiática. Ainda assim, suas histórias servem de alerta e inspiração.

Zac Efron

Conhecido mundialmente após o sucesso da franquia High School Musical, Zac Efron revelou que enfrentou problemas com álcool e outras substâncias no auge da carreira. A pressão da fama precoce levou o ator a buscar ajuda profissional. Após passar por reabilitação, ele adotou um estilo de vida mais saudável e hoje fala abertamente sobre a importância do autocuidado.

Demi Lovato

A cantora e atriz é uma das celebridades que mais abordam o tema publicamente. Demi enfrentou dependência de álcool, cocaína e opioides, além de transtornos emocionais. Em 2018, sofreu uma overdose que marcou um ponto decisivo em sua vida. Desde então, tornou-se uma voz ativa na defesa da saúde mental e da conscientização sobre o vício.

Naomi Campbell