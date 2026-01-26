A fama, o sucesso e o dinheiro nem sempre caminham ao lado do equilíbrio emocional. Por trás dos holofotes, muitas celebridades enfrentaram batalhas silenciosas contra o vício em álcool, drogas e medicamentos. Alguns desses nomes surpreendem o público, já que conseguiram manter suas lutas longe da exposição midiática. Ainda assim, suas histórias servem de alerta e inspiração.
Zac Efron
Conhecido mundialmente após o sucesso da franquia High School Musical, Zac Efron revelou que enfrentou problemas com álcool e outras substâncias no auge da carreira. A pressão da fama precoce levou o ator a buscar ajuda profissional. Após passar por reabilitação, ele adotou um estilo de vida mais saudável e hoje fala abertamente sobre a importância do autocuidado.
Demi Lovato
A cantora e atriz é uma das celebridades que mais abordam o tema publicamente. Demi enfrentou dependência de álcool, cocaína e opioides, além de transtornos emocionais. Em 2018, sofreu uma overdose que marcou um ponto decisivo em sua vida. Desde então, tornou-se uma voz ativa na defesa da saúde mental e da conscientização sobre o vício.
Naomi Campbell
Ícone da moda internacional, Naomi Campbell viveu momentos difíceis nos anos 1990, quando lutou contra a dependência de cocaína. A supermodelo buscou tratamento e participou de grupos de apoio. Sua recuperação foi marcada por disciplina e mudanças profundas em sua rotina pessoal e profissional.
AJ McLean (Backstreet Boys)
Durante o auge da boy band Backstreet Boys, AJ McLean enfrentou anos de dependência química e alcoolismo. O cantor chegou a ser afastado temporariamente das atividades do grupo para tratar a saúde. Hoje, ele fala abertamente sobre sobriedade e prevenção, usando sua experiência para ajudar outras pessoas.
Travie McCoy
O vocalista da banda Gym Class Heroes desenvolveu dependência de analgésicos após lesões físicas, o que evoluiu para o uso de outras drogas. Após passar por reabilitação, ele conseguiu retomar a carreira e destaca o apoio de amigos e familiares como fator essencial na recuperação.
Fama não protege contra o vício
Essas histórias mostram que o vício não escolhe classe social, profissão ou status. A exposição dessas experiências ajuda a quebrar tabus, reduzir o estigma em torno da dependência química e reforçar a importância de buscar ajuda especializada.
A recuperação é um processo contínuo, e o exemplo de figuras públicas pode encorajar milhares de pessoas que enfrentam desafios semelhantes longe dos holofotes.