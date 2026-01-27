Sr. André José Tabai
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Julio Tabai e da Sra. Maria Furlan, era casado com a Sra. Maria Aparecida Leite de Sousa Tabai; deixa a filha: Mariana de Sousa Tabai, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Argemiro Costa dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Laurenço Costa Reis e da Sra. Francisca Maria dos Santos, era casado com a Sra. Maria Cleonice Cardoso dos Santos; deixa os filhos: Anderson Cardoso dos Santos, falecido; Jose Eduardo Cardoso dos Santos; Eliane Cardoso dos Santos; Jose Warley Cardoso dos Santos; Wenderson Cardoso dos Santos; Adenilson Cardoso dos Santos e Julia Tainara Cardoso dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Eduardo Macedo dos Santos
Faleceu anteontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 25 anos, filho do Sr. Antonio Carlos Costa dos Santos e da Sra. Ivonete Macedo dos Santos, era casado com a Sra. Patricia Regiane Berno; deixa o filho: Pedro Henrik Macedo Berno. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Darci Marcheto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Jorge Marcheto e da Sra. Justina Quartarolo Marcheto, era casado com a Sra. Maria Luiza Pagotto Marcheto; deixa os filhos: Gilson Jose Marcheto, casado com a Sra. Simone P. Marcheto e Valquiria Adriana Marcheto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Gilmar Pereira Gomes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho do Sr. José Pereira Gomes e da Sra. Maria do Carmo Pereira da Silva, era casado com a Sra. Andréia Capitulina dos Santos Costa; deixa os filhos: Gabriel Pereira Silva Gomes; Guilherme Silva Gomes; Beatriz Pereira Silva Gomes e Giulia Vitoria Gomes. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 09h00 às 17h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leni Aparecida Serafim Carvalho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha do Sr. Angelo Serafim, falecido e da Sra. Nair Grippa Serafim, era casada com o Sr. João Lazaro de Carvalho; deixa os filhos: João Fabio de Carvalho, casado com a Sra. Ana Maria Bonametti de Carvalho; Andre Luis de Carvalho, casado com a Sra. Paula Renata Segredo de Carvalho e Rafael Augusto de Carvalho, casado com a Sra. Ana Claudia Santos de Carvalho. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lucia Odete Possignolo Polisel
Faleceu dia 24/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Xisto Polisel. Era filha do Sr. José Jeremias Possignolo e da Sra. Emilia Signoretti, falecidos. Deixa os filhos: Luiz Benedito Polisel casado com Sonia Fioravante Polisel, Ivone Ines Polisel Bisson casada com Erico Cesar Bisson, Eduardo Antonio Polisel casado com Maria Julia Gomes Polisel, Celia Maria Polisel. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/01/2026 às 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Luisa de Moura Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Antonio de Moura e da Sra. Carmen Giovanetti de Moura, era viúva do Sr. Aristides Rodrigues da Silva; deixa os filhos: Anderson Rodrigues da Silva, falecido e Robson Rodrigues da Silva, casado com a Sra. Roberta Aparecida Schmidt da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Bairro Tupi na cidade de Piracicaba/SP, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Milton Olimpio Pedrosa Filho
Faleceu dia 24/01/2026 na cidade de São Paulo, aos 68 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Albuquerque Pedrosa. Era filho do Sr. Milton Olimpio Pedrosa e da Sra. Iracema Rosa Pedrosa, falecidos. Deixa os filhos: Ricardo Albuquerque Pedrosa casado com Luciana Zambon Pedrosa, Jennyfer Albuquerque Pedrosa casada com Wesley Epifanio, Athos Albuquerque Pedrosa casado com Thales Miguel de Lima, Misael Albuquerque Pedrosa casado com Danubia Angelica Zanotti. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para o Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Neimar de Jesus Alves
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 48 anos, filho do Sr. Antonio Alves e da Sra. Teresinha de Jesus Alves. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Odair Odete Magro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. José Magro e da Sra. Luiza Libardi; deixa os filhos: Humberto Scareli, falecido; Tania Regina Scareli, casada com o Sr. Valdeci Alves e Renata Luiza Scareli Nastaro, casada com o Sr. Gilberto Nastaro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Pedro Sebanica Neto
Faleceu dia 23/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Doralice Davanzo Sebanica. Era filho do Sr. Elias Sebanica e da Sra. Philomena Ocanã Sebanica, falecidos. Deixa os filhos: Jefferson Fernando Sebanica; Mateus Sebanica casado com Katia Sebanica; Wagner Sebanica. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/01/2026 às 13:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosana Elias Hansen Bottene
Faleceu dia 24/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era viúva do Sr. Jorel Bottene. Era filha do Sr. Benedicto Hansen e da Sra. Esther de Campos Elias Hansen, falecidos. Deixa a filha: Aline Elias Hansen Alonso Bottene. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/01/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala - 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Valdelice Costa Albino
Faleceu dia 24/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era viúva do Sr. Osvaldo Albino. Era filha do Sr. Francisco Costa Cima e da Sra. Rosalina Joaquim dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Klaus Natal Aparecido Cantovitz, Kelen Cristina Cantovitz Albino casada com Marcelo Correa Albino e Klovis Fernando Cantovitz casado com Gabriela Aparecida Eziquiel Cantovitz. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/01/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque Limeira, seguindo para o Cemitério Parque na cidade de Limeira. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Vladimir Camargo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Agenor Camargo e da Sra. Maria Durvalina Camargo. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Waldecyr Antonio Amato Costa
Faleceu dia 24/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúvo da Sra. Wilma Gobetti Costa. Era filho do Sr. Waldomiro Costa e da Sra. Maria Amato Costa, falecidos. Deixa o filho: Adalberto Luiz Gobetti Costa. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/01/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.