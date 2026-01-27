Sr. André José Tabai

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Julio Tabai e da Sra. Maria Furlan, era casado com a Sra. Maria Aparecida Leite de Sousa Tabai; deixa a filha: Mariana de Sousa Tabai, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Argemiro Costa dos Santos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Laurenço Costa Reis e da Sra. Francisca Maria dos Santos, era casado com a Sra. Maria Cleonice Cardoso dos Santos; deixa os filhos: Anderson Cardoso dos Santos, falecido; Jose Eduardo Cardoso dos Santos; Eliane Cardoso dos Santos; Jose Warley Cardoso dos Santos; Wenderson Cardoso dos Santos; Adenilson Cardoso dos Santos e Julia Tainara Cardoso dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Carlos Eduardo Macedo dos Santos

Faleceu anteontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 25 anos, filho do Sr. Antonio Carlos Costa dos Santos e da Sra. Ivonete Macedo dos Santos, era casado com a Sra. Patricia Regiane Berno; deixa o filho: Pedro Henrik Macedo Berno. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.