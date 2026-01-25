Sr. André José Tabai Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Julio Tabai e da Sra. Maria Furlan, era casado com a Sra. Maria Aparecida Leite de Sousa Tabai; deixa a filha: Mariana de Sousa Tabai, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Eduardo Macedo dos Santos Faleceu anteontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 25 anos, filho do Sr. Antonio Carlos Costa dos Santos e da Sra. Ivonete Macedo dos Santos, era casado com a Sra. Patricia Regiane Berno; deixa o filho: Pedro Henrik Macedo Berno. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cecilia Lopes Ferreira De Souza Faleceu dia 23/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casada com o Sr. José de Souza. Era filha do Sr. Francisco Ferreira filho e da Sra. Maria de Lourdes Lopes Ferreira, falecidos. Deixa as filhas: Karen Michele de Souza Alberoni casada com Angelo Antonio Alberoni, Gleice Karina de Souza, Kelly Priscila de Souza casada Wagner de Oliveira Lima. Deixa netos: Angelo e Olga, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/01/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Leni Aparecida Serafim Carvalho Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha do Sr. Angelo Serafim, falecido e da Sra. Nair Grippa Serafim, era casada com o Sr. João Lazaro de Carvalho; deixa os filhos: João Fabio de Carvalho, casado com a Sra. Ana Maria Bonametti de Carvalho; Andre Luis de Carvalho, casado com a Sra. Paula Renata Segredo de Carvalho e Rafael Augusto de Carvalho, casado com a Sra. Ana Claudia Santos de Carvalho. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Luisa de Moura Silva Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Antonio de Moura e da Sra. Carmen Giovanetti de Moura, era viúva do Sr. Aristides Rodrigues da Silva; deixa os filhos: Anderson Rodrigues da Silva, falecido e Robson Rodrigues da Silva, casado com a Sra. Roberta Aparecida Schmidt da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Bairro Tupi na cidade de Piracicaba/SP, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Neimar de Jesus Alves Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 48 anos, filho do Sr. Antonio Alves e da Sra. Teresinha de Jesus Alves. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Odair Odete Magro Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. José Magro e da Sra. Luiza Libardi; deixa os filhos: Humberto Scareli, falecido; Tania Regina Scareli, casada com o Sr. Valdeci Alves e Renata Luiza Scareli Nastaro, casada com o Sr. Gilberto Nastaro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Vladimir Camargo Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Agenor Camargo e da Sra. Maria Durvalina Camargo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.