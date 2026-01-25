Sr. André José Tabai Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Julio Tabai e da Sra. Maria Furlan, era casado com a Sra. Maria Aparecida Leite de Sousa Tabai; deixa a filha: Mariana de Sousa Tabai, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Carlos Eduardo Macedo dos Santos Faleceu anteontem, na cidade de Piracicaba/SP, contava 25 anos, filho do Sr. Antonio Carlos Costa dos Santos e da Sra. Ivonete Macedo dos Santos, era casado com a Sra. Patricia Regiane Berno; deixa o filho: Pedro Henrik Macedo Berno. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Cecilia Lopes Ferreira De Souza Faleceu dia 23/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casada com o Sr. José de Souza. Era filha do Sr. Francisco Ferreira filho e da Sra. Maria de Lourdes Lopes Ferreira, falecidos. Deixa as filhas: Karen Michele de Souza Alberoni casada com Angelo Antonio Alberoni, Gleice Karina de Souza, Kelly Priscila de Souza casada Wagner de Oliveira Lima. Deixa netos: Angelo e Olga, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/01/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.