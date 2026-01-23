Policial Militar: Sr. Antonio Jacob Canale

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. João Canale e da Sra. Lucia Ferezini Canale, era casado com a Sra. Margarete Medeiros Canale; deixa os filhos: Aureluce Christophe, casada com o Sr. André Luiz Christophe Junior; Rogerio Zambon Canale, casado com a Sra. Lilian Neuziane Teixeira Canale e Simone Zambon Dennis, casada com o Sr. David W. Dennis Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Caio Alexandre Alves Francisco

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho do Sr. Cicero Alves Francisco, falecido e da Sra. Aparecida Ferreira Francisco, era casado com a Sra. Rosangela Maria Silverio Francisco; deixa os filhos: Jhonatas Felipe Silverio Francisco; Guilherme Henrique Silverio Francisco e Caio Alexandre Alves Francisco Junior. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo féretro às 10h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr Francisco de Assis Lopes

Faleceu dia 23/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Sueli de Lourdes Espironelo Lopes. Era filho do Sr. Anizio Lopes e da Sra. Hermelinda Poli Lopes, falecidos. Deixa as filhas: Daniela Lopes Ponce casada com Douglas Marçal Ponce, Gabriele Lopes Moretti casada com Alexandre Moretti. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.