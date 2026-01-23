Policial Militar: Sr. Antonio Jacob Canale
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. João Canale e da Sra. Lucia Ferezini Canale, era casado com a Sra. Margarete Medeiros Canale; deixa os filhos: Aureluce Christophe, casada com o Sr. André Luiz Christophe Junior; Rogerio Zambon Canale, casado com a Sra. Lilian Neuziane Teixeira Canale e Simone Zambon Dennis, casada com o Sr. David W. Dennis Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Caio Alexandre Alves Francisco
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho do Sr. Cicero Alves Francisco, falecido e da Sra. Aparecida Ferreira Francisco, era casado com a Sra. Rosangela Maria Silverio Francisco; deixa os filhos: Jhonatas Felipe Silverio Francisco; Guilherme Henrique Silverio Francisco e Caio Alexandre Alves Francisco Junior. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo féretro às 10h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr Francisco de Assis Lopes
Faleceu dia 23/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Sueli de Lourdes Espironelo Lopes. Era filho do Sr. Anizio Lopes e da Sra. Hermelinda Poli Lopes, falecidos. Deixa as filhas: Daniela Lopes Ponce casada com Douglas Marçal Ponce, Gabriele Lopes Moretti casada com Alexandre Moretti. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Alves de Araujo
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 61 anos, filho da Sra. Santina Leonardo de Araujo, falecida. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Maranzatto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Pedro Maranzatto e da Sra. Maria Palacio; deixa os filhos: Samir; José; Hosana; Pedro; José Sergio; Diana Nalu e Talita. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Laurinda da Conceição
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 94 anos, filha dos finados Sr. José Maria Quiterio e da Sra. Jesuvina da Conceição, era viúva do Sr. José Bispo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório na Capela do Lar dos Velhinhos de São Pedro, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora Maria José Montilha Lutgens
Faleceu dia 23/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade. Era filha do Sr. Francisco Montilha Aguilard e da Sra. Maria Diomar Lutgens Montilha, falecidos. Deixa as filhas: Elisabete Maria Dante de Oliveira, Rosangela Cecilia Dante Pereira. Deixa genros, netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Neusa Alexandre
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Alexandre e da Sra. Maria Augusta de Godoy, era casada com o Sr. João Antonio Quirino do Nascimento; deixa os filhos: Nilzete Alexandre Costa Galvão, casada com o Sr. Charles Antonio Galvão; Rosangela Aparecida Martins Valim, casada com o Sr. Andre Xavier Valim; Daniele Cristina Martins da Silva, casada com o Sr. Fernando Gomes Lemos da Silva e Carlos Alberto Martins. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rodolfo Elias de Toledo Gil
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 45 anos, filho dos finados Sr. Jair de Toledo Gil e da Sra. Aurea Catarina Correa de Toledo Gil; deixa as filhas: Giuliana Stefany de Toledo Gil e Giovanna Emanuely Toledo Rivabene, casada com o Sr. Felipe Orlando Rivabene. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valdir de Morais
Faleceu dia 22/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade. Era filho do Sr. Antonio de Moraes e da Sra. Leontina Rodrigues de Moraes, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/01/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.