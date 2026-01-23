Para a disputa eleitoral no âmbito do governo estadual, quais nomes do PT a senhora acredita estar em condições de disputar o cargo?

Eu acredito que um nome forte, natural, competente e capaz é o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que por enquanto não se mostra disposto a realizar esta disputa. Há outros nomes viáveis no Partido dos Trabalhadores para o governo estadual, caso, de fato, Fernando Haddad decida não disputar.

Falando sobre política local, a senhora tem se posicionado com frequência sobre os assuntos que afetam a vida do cidadão piracicabano. Recentemente, a Câmara Municipal aprovou a nova planta genérica do município, após muitas críticas, principalmente, pela alta nos valores do IPTU. Como a senhora avalia a iniciativa do prefeito sobre essa questão?

O prefeito de Piracicaba, Hélio Zanatta (PSD), enganou a população piracicabana durante a campanha eleitoral do ano passado, quando disse que não mexeria no IPTU e prometeu retirar, por exemplo, a taxa do esgoto cobrada pelo Semae e agora, diferente do que prometeu, enviou à Câmara de Vereadores Projeto de Lei Complementar 22/2025, realizando uma reforma tributária no município, que irá aumentar o IPTU para mais de 90% dos imóveis da cidade, sendo que para parcela significativa dos imóveis, o aumento será superior a 500%. Lamento que a votação deste projeto tenha se dado a toque de caixa, em pleno recesso parlamentar e entre o Natal e o Ano Novo, sem uma maior discussão com a sociedade, que é a maior interessada. Enfim, o prefeito Hélio Zanatta vai na contramão da política nacional, estabelecida pelo presidente Lula, que conseguiu retirar do Imposto de Renda os trabalhadores brasileiros que ganham até R$ 5 mil e reduzir o imposto para quem ganha até 7350,00 mensais. Estarei com a população piracicabana na luta para que esta proposta de aumento do IPTU não seja colocada em prática. Pode ter certeza que vai ter luta.

No âmbito estadual, a senhora tem feito críticas recorrentes à condução da política educacional do governo estadual. Quais são, hoje, os principais pontos de retrocesso na educação pública paulista e o que a Assembleia Legislativa pode fazer, na prática, para revertê-los?

São muitos. Começo pela gestão autoritária, que não respeita e desvaloriza os professores, mas também não respeita os estudantes e suas famílias. A chamada plataformização digital (que o Ministério Público proibiu a utilização obrigatória nas escolas) rebaixa a qualidade do ensino e tira do professor o protagonismo que ele precisa ter na sala de aula. A militarização das escolas é outro absurdo, assim como a tentativa de privatizar unidades escolares. Neste momento, ocorre o processo de atribuição de aulas para as professoras e os professores da rede estadual de ensino, processo esse totalmente bagunçado e repleto de erros e injustiças. A principal injustiça é a imposição de uma “avaliação de desempenho” subjetiva e punitiva, na qual até estudantes dão nota aos professores, fazendo com que professores efetivos, com muitos anos de magistério, não consigam uma escola para ministrar aulas, pois foram classificados como “farol vermelho” nesta avaliação de desempenho.