Sra. Ana Clara Ferreira de Carvalho
Faleceu dia 21/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era viúva do Sr. Osvaldo Pereira da Cruz. Era filha do Sr. Urbano Ferreira Paulino e da Sra. Ana Amélia José de Carvalho, falecidos. Deixa o filho: Romario Carvalho, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/01/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem - Ana Paula Campos Cillo
Faleceu dia 22/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 35 anos de idade e era casada com o Sr. Luis Gustavo de Almeida. Era filha do Sr. Geraldo Cillo Junior e da Sra. Marise do Amaral Campos Cillo. Deixa o filho: Valentim Campos Cillo de Almeida, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Angelo Roque Regonha (Gilo)
Faleceu dia 22/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Lurdes Bonato Regonha. Era filho do Sr. Domingos Regonha e da Sra. Antonia dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Edilson Jose Regonha casado com Joelma Paes de Camargo Regonha, Edson Luis Regonha casado com Andreia Silvia Bernardino de Campos Regonha, Edvaldo Aparecido Regonha casado com Aline Aparecida Canciliero Regonha. Deixa 4 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Antonia Maria Grizotto da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Idalino Grizotto e da Sra. Maria Inês Carregari Grizotto, era viúva do Sr. Jaime Cardoso da Silva; deixa os filhos: Rivaldo Cardoso da Silva, falecido; Ivanilza Cardoso da Silva e Gilvana Cardoso da Silva, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cecilia Camargo Baillo(Tilin)
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Jose Bicudo de Camargo e da Sra. Olivia de Camargo, era viúva do Affonso Baillo; deixa os filhos : Regina Baillo; Jose Mauro Baillo, casado com a Sra. Roseli Verdi; Sonia Maria Baillo Zanoni, viúva do Sr. Jose Gilberto Zanoni; Silvano Camargo Baillo, casado com a Sra. Ana Cecilia Martins Baillo e Alzila Baillo Ciaramelo, casada com o Sr. Nelson Ciaramelo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da Capela do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Conceição Galvão
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Galvão de Abreu e da Sra. Maria Odila Martins. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Eline Siviero Brandão
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. João Siviero e da Sra. Philomena Dresano, era viúva do Sr. Manoel Luis Brandão. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem - Erika De Moraes Camargo
Faleceu dia 21/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 37 anos de idade. Era filha do Sr. Antonio Sergio Gomes de Camargo e da Sra. Edina Aparecida de Moraes Camargo. Deixa o irmão: Ivan de Moraes Camargo casado com Tabata Grandes Camargo. Deixa tios, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/01/2025 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Neusa Espolau Gargagim
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Jacomo Espolau e da Sra. Jandira Pinto de Oliveira, era viúva do Sr. Gregorio Gargagim; deixa os filhos: Osniria Pereira do Amaral Silva, casada com o Sr. Mauri Barbosa e Diego Fernando Gargagim, casado com a Sra. Leticia Caseri Gargagim. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.