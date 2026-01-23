Sra. Ana Clara Ferreira de Carvalho

Faleceu dia 21/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era viúva do Sr. Osvaldo Pereira da Cruz. Era filha do Sr. Urbano Ferreira Paulino e da Sra. Ana Amélia José de Carvalho, falecidos. Deixa o filho: Romario Carvalho, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/01/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Jovem - Ana Paula Campos Cillo

Faleceu dia 22/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 35 anos de idade e era casada com o Sr. Luis Gustavo de Almeida. Era filha do Sr. Geraldo Cillo Junior e da Sra. Marise do Amaral Campos Cillo. Deixa o filho: Valentim Campos Cillo de Almeida, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Angelo Roque Regonha (Gilo)

Faleceu dia 22/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Lurdes Bonato Regonha. Era filho do Sr. Domingos Regonha e da Sra. Antonia dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Edilson Jose Regonha casado com Joelma Paes de Camargo Regonha, Edson Luis Regonha casado com Andreia Silvia Bernardino de Campos Regonha, Edvaldo Aparecido Regonha casado com Aline Aparecida Canciliero Regonha. Deixa 4 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.