Um jovem brasileiro natural do interior de São Paulo morreu durante combates na guerra da Ucrânia. Felipe de Almeida Borges, de 25 anos, era da cidade de Rubineia e teve a morte confirmada pela embaixada ucraniana, segundo relato da família. A informação chegou à mãe do rapaz apenas semanas após o ocorrido.

De acordo com Clarice Batista de Almeida, mãe de Felipe, em entrevista ao Metrópoles, a confirmação oficial veio apenas nesta semana, após contato com representantes diplomáticos da Ucrânia. Embora a família tenha sido avisada recentemente, o óbito ocorreu ainda em dezembro, no dia 20, poucos dias antes do Natal.

A notícia inicial foi repassada no último sábado (17) por um amigo de Felipe que também estava na região do conflito.

Viagem sem despedida