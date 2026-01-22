22 de janeiro de 2026
GUERRA NA EUROPA

Brasileiro do interior de SP morre na guerra da Ucrânia

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais

Um jovem brasileiro natural do interior de São Paulo morreu durante combates na guerra da Ucrânia. Felipe de Almeida Borges, de 25 anos, era da cidade de Rubineia e teve a morte confirmada pela embaixada ucraniana, segundo relato da família. A informação chegou à mãe do rapaz apenas semanas após o ocorrido.

De acordo com Clarice Batista de Almeida, mãe de Felipe, em entrevista ao Metrópoles, a confirmação oficial veio apenas nesta semana, após contato com representantes diplomáticos da Ucrânia. Embora a família tenha sido avisada recentemente, o óbito ocorreu ainda em dezembro, no dia 20, poucos dias antes do Natal.

A notícia inicial foi repassada no último sábado (17) por um amigo de Felipe que também estava na região do conflito.

Viagem sem despedida

Felipe deixou o Brasil em novembro, informando à mãe que viajaria para a Espanha. Em nenhum momento mencionou que pretendia se alistar para atuar no conflito armado no Leste Europeu. Dias depois, familiares descobriram por meio de amigos que ele havia seguido rumo à Ucrânia para integrar as forças estrangeiras que atuam no país.

O contato com a família foi interrompido cerca de um mês após a viagem.

Relato do combate

Segundo informações recebidas pela mãe, Felipe teria sido atingido por um drone durante um ataque. Ele não morreu imediatamente e ficou gravemente ferido. Ainda conforme o relato, o jovem teria pedido que um colega avisasse a família sobre seu estado de saúde.

No confronto, todos os combatentes que estavam na mesma trincheira morreram. Apenas um sobreviveu — o mesmo amigo que entrou em contato com Clarice para informar o ocorrido.

Família busca repatriação do corpo

Diante da confirmação da morte, a família agora tenta viabilizar a repatriação do corpo para que Felipe seja enterrado no Brasil. O processo envolve trâmites diplomáticos e custos elevados, comuns em casos de brasileiros mortos no exterior, especialmente em zonas de guerra.

