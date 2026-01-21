Sra. Alessandra Santos
Faleceu dia 20/01/2026 na cidade de São Paulo, aos 55 anos de idade e era filha do Sr. Blaird Verdinassi dos Santos, falecido e da Sra. Luzia Zito dos Santos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 21/01/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Cleia Pires de Camargo Bollis
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 52 anos, filha dos finados Sr. Lázaro Pires de Camargo e da Sra. Antonia Martins de Camargo, era casada com o Sr. José Luis Bollis; deixa as filhas: Débora Bollis e Sayhara Bollis. Deixa os netos Juan e Marina, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 12h30 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Edmeia Jose Leite
Faleceu dia 20/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúva do Sr. Adair Antonio Martim. Era filha do Sr. Antoneli Jose Leite e da Sra. Inês Murari Leite, falecidos. Deixa os filhos: Emerson Antoneli Cecagna e Milene Aparecida Cecagna. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/01/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Isabel Rodrigues Ferreira
Faleceu dia 20/01/2026 na cidade de Saltinho, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Jose Pedro Ferreira. Era filha do Sr. Antonio Raimundo Rodrigues e da Sra. Joana Batista Rodrigues, falecidos. Deixa os filhos: Lucineia Pereira de Souza casada com Valdir Antonio de Souza, Osmar Pereira, Sandra Aparecida Pereira casada com Leonel Lopes Tioca, Maria Claudia Pereira, Sidneia Pereira da Silva, Carlos Alberto Pereira da Silva, falecido e Oscar Heleno Pereira da Silva, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/01/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Sebastião Pereira da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. José Pereira da Silva e da Sra. Josefa Grigorio de Souza, era casado com a Sra. Zulmira Pereira da Silva; deixa os filhos: Claudio Pereira da Silva, casado com a Sra. Rose da Silva; Elza Pereira da Silva Dias, casada com o Sr. Euclecio Severino Alves; Sebastiana Silva Costa, casada com o Sr. Marcos Costa; Ilza Pereira Alcantara, casada com o Sr. Maurilio Alcantara; Lenilda Pereira da Silva; Cleide da Silva Gevartosky, casada com o Sr. Francisco Eduardo Gevartosky; Marlene Verderami, casada com o Sr. Fabio Verderami; Marli da Silva Beca, casada com o Sr. Jairo Beca e Sonia Pereira da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vanda Maria Zancheta Macedo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Carlos Zancheta e da Sra. Dalzira Aparecida Viveiro Zancheta, era casada com o Sr. Wilson Waldomiro Macedo. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Analândia/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
Sra. Vera Lucia da Cruz Campos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Laurindo Emiliano da Cruz e da Sra. Anna de Almeida Cruz, era casada com o Sr. Nicola Correa de Campos Filho; deixa as filhas: Janaina Aparecida Campos e Jaqueline Aparecida Campos Tavares, casada com o Sr. Charles Antonio Tavares. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.