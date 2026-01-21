Sra. Alessandra Santos

Faleceu dia 20/01/2026 na cidade de São Paulo, aos 55 anos de idade e era filha do Sr. Blaird Verdinassi dos Santos, falecido e da Sra. Luzia Zito dos Santos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 21/01/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Cleia Pires de Camargo Bollis

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 52 anos, filha dos finados Sr. Lázaro Pires de Camargo e da Sra. Antonia Martins de Camargo, era casada com o Sr. José Luis Bollis; deixa as filhas: Débora Bollis e Sayhara Bollis. Deixa os netos Juan e Marina, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 12h30 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Edmeia Jose Leite

Faleceu dia 20/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúva do Sr. Adair Antonio Martim. Era filha do Sr. Antoneli Jose Leite e da Sra. Inês Murari Leite, falecidos. Deixa os filhos: Emerson Antoneli Cecagna e Milene Aparecida Cecagna. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/01/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.