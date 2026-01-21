21 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
MONITORAMENTO

Veja quantos radares existem em Piracicaba e suas localizações

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 3 min
Os dispositivos ativos estão distribuídos em diferentes regiões da cidade, incluindo avenidas com maior fluxo de veículos
Piracicaba conta atualmente com 34 radares de fiscalização de trânsito em funcionamento. O total inclui equipamentos antigos e novos dispositivos instalados nos anos de 2024 e 2025.

Os dispositivos ativos estão distribuídos em diferentes regiões da cidade, incluindo avenidas com maior volume de veículos e cruzamentos com histórico de infrações. Os equipamentos têm a finalidade de fiscalizar excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa de pedestres e a circulação de caminhões em locais com restrição.

Locais com radares em funcionamento em Piracicaba 

Equipamentos fixos de medição de velocidade

Avenida Pádua Dias (B/C), próximo à Rua Santos Dumont

Avenida Centenário, 900 (Shopping/B)

Avenida Corcovado, 915 (C/B)

Avenida Corcovado (B/C), oposto ao nº 915

Avenida Dr. Paulo de Moraes (C/B), próximo à Rua Prof. Silvio A. de Souza

Avenida 31 de Março (C/B), próximo ao nº 780

Avenida Vollet Sachs (B/C), próximo à Rua Eça de Queiróz

Avenida Antonio Fazanaro (B/C), 165 metros após a Avenida Rio das Pedras

Avenida 31 de Março, 1001 (B/C)

Avenida Rio das Pedras, 518 (C/B)

Avenida Rio das Pedras, 611 (B/C)

Avenida Independência, 1524 (C/B)

Avenida Armando Salles Oliveira, 924

Avenida Alberto Vollet Sachs, próximo ao nº 2200 (TPI C/B)

Avenida Cássio Paschoal Padovani, 215 (B/C)

Avenida Brasília, 1078, em dois sentidos

Avenida Centenário, oposto ao nº 900 (B/Shopping)

Equipamentos de medição de velocidade (lombada eletrônica)

Rua Gioconda Fiorim Oriani, próximo à Avenida Rui Barbosa

Viaduto Francisco Jesuíno Avanzi (SP-304 / Rio Claro)

Viaduto João Carmignani (Babico), da Avenida 1º de Agosto para a Avenida Limeira

Equipamentos híbridos

(Fiscalizam velocidade, avanço de sinal e parada sobre faixa de pedestre)

Avenida Independência (B/C) x Rua Cristiano Cleopath

Avenida Armando de Salles Oliveira (B/C) x Rua XV de Novembro

Rua Benjamin Constant x Avenida Dr. Paulo de Moraes (C/B)

Avenida Dona Francisca x Avenida Barão de Serra Negra

Avenida Prof. Alberto Vollet Sachs (C/B) x Avenida Rio das Pedras (B/C)

Avenida Independência (B/C), próximo ao nº 1273, rotatória com a Avenida Com. Luciano Guidotti

Avenida Limeira, 901 (rodovia/B)

Avenida Limeira, 722 (B/rodovia)

Avenida Rio das Pedras (B/C) x Rua Bruno Ferraiioli

Avenida Armando de Salles Oliveira (B/C) x Avenida Torquato da Silva Leitão

Avenida Armando de Salles Oliveira x Rua Regente Feijó (C/B)

Rua Dom Pedro I, 1145 (C/B), antes da Avenida José Micheletti

Avenida Dr. Paulo de Moraes x Rua da Glória (C/B)

Avenida Raposo Tavares x Rua Iguatemi (B/C)

Avenida Independência x Rua Saldanha Marinho (C/B)

Avenida 31 de Março x Avenida Independência (B/C)

Equipamentos de detecção de caminhões com mais de três eixos

Avenida Armando Dedini (C/B), em frente ao Shopping Piracicaba

Avenida Independência (B/C), próximo à Rua Barão do Piracicamirim

Avenida 1º de Agosto (B/C), próximo ao nº 343

Avenida Fioravante Cenedesi (Ártemis), antes da ponte

PIR-330, sentido Santana / SP-308, em ambos os sentidos

Avenida Dr. Paulo de Moraes, 374 (B/C)

Avenida Comendador Luciano Guidotti, 2933 (B/C)

Avenida São Paulo, 1883 (B/C)

Avenida Monsenhor Martinho Salgot, 761 (B/C)

Avenida Limeira, próximo ao nº 901 (B/C)

Avenida Prof. Alberto Vollet Sachs, Ponte Saul Trindade de Ávila (B/C)

Avenida Pádua Dias (B/C), próximo à Avenida Comendador Pedro Morganti

Avenida Cássio Paschoal Padovani, oposto ao nº 1520 (B/C)

Avenida Armando Dedini (B/C), em frente ao Shopping Piracicaba

A Semuttran orienta que os motoristas fiquem atentos à sinalização viária e respeitem as normas de trânsito nos trechos fiscalizados.

