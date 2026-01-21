Piracicaba conta atualmente com 34 radares de fiscalização de trânsito em funcionamento. O total inclui equipamentos antigos e novos dispositivos instalados nos anos de 2024 e 2025.
Saiba Mais:
- Saiba as regras para o passeio de boia no Rio Piracicaba
- Sindicato se manifesta sobre intoxicação na Hyundai
Os dispositivos ativos estão distribuídos em diferentes regiões da cidade, incluindo avenidas com maior volume de veículos e cruzamentos com histórico de infrações. Os equipamentos têm a finalidade de fiscalizar excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa de pedestres e a circulação de caminhões em locais com restrição.
Locais com radares em funcionamento em Piracicaba
Equipamentos fixos de medição de velocidade
Avenida Pádua Dias (B/C), próximo à Rua Santos Dumont
Avenida Centenário, 900 (Shopping/B)
Avenida Corcovado, 915 (C/B)
Avenida Corcovado (B/C), oposto ao nº 915
Avenida Dr. Paulo de Moraes (C/B), próximo à Rua Prof. Silvio A. de Souza
Avenida 31 de Março (C/B), próximo ao nº 780
Avenida Vollet Sachs (B/C), próximo à Rua Eça de Queiróz
Avenida Antonio Fazanaro (B/C), 165 metros após a Avenida Rio das Pedras
Avenida 31 de Março, 1001 (B/C)
Avenida Rio das Pedras, 518 (C/B)
Avenida Rio das Pedras, 611 (B/C)
Avenida Independência, 1524 (C/B)
Avenida Armando Salles Oliveira, 924
Avenida Alberto Vollet Sachs, próximo ao nº 2200 (TPI C/B)
Avenida Cássio Paschoal Padovani, 215 (B/C)
Avenida Brasília, 1078, em dois sentidos
Avenida Centenário, oposto ao nº 900 (B/Shopping)
Equipamentos de medição de velocidade (lombada eletrônica)
Rua Gioconda Fiorim Oriani, próximo à Avenida Rui Barbosa
Viaduto Francisco Jesuíno Avanzi (SP-304 / Rio Claro)
Viaduto João Carmignani (Babico), da Avenida 1º de Agosto para a Avenida Limeira
Equipamentos híbridos
(Fiscalizam velocidade, avanço de sinal e parada sobre faixa de pedestre)
Avenida Independência (B/C) x Rua Cristiano Cleopath
Avenida Armando de Salles Oliveira (B/C) x Rua XV de Novembro
Rua Benjamin Constant x Avenida Dr. Paulo de Moraes (C/B)
Avenida Dona Francisca x Avenida Barão de Serra Negra
Avenida Prof. Alberto Vollet Sachs (C/B) x Avenida Rio das Pedras (B/C)
Avenida Independência (B/C), próximo ao nº 1273, rotatória com a Avenida Com. Luciano Guidotti
Avenida Limeira, 901 (rodovia/B)
Avenida Limeira, 722 (B/rodovia)
Avenida Rio das Pedras (B/C) x Rua Bruno Ferraiioli
Avenida Armando de Salles Oliveira (B/C) x Avenida Torquato da Silva Leitão
Avenida Armando de Salles Oliveira x Rua Regente Feijó (C/B)
Rua Dom Pedro I, 1145 (C/B), antes da Avenida José Micheletti
Avenida Dr. Paulo de Moraes x Rua da Glória (C/B)
Avenida Raposo Tavares x Rua Iguatemi (B/C)
Avenida Independência x Rua Saldanha Marinho (C/B)
Avenida 31 de Março x Avenida Independência (B/C)
Equipamentos de detecção de caminhões com mais de três eixos
Avenida Armando Dedini (C/B), em frente ao Shopping Piracicaba
Avenida Independência (B/C), próximo à Rua Barão do Piracicamirim
Avenida 1º de Agosto (B/C), próximo ao nº 343
Avenida Fioravante Cenedesi (Ártemis), antes da ponte
PIR-330, sentido Santana / SP-308, em ambos os sentidos
Avenida Dr. Paulo de Moraes, 374 (B/C)
Avenida Comendador Luciano Guidotti, 2933 (B/C)
Avenida São Paulo, 1883 (B/C)
Avenida Monsenhor Martinho Salgot, 761 (B/C)
Avenida Limeira, próximo ao nº 901 (B/C)
Avenida Prof. Alberto Vollet Sachs, Ponte Saul Trindade de Ávila (B/C)
Avenida Pádua Dias (B/C), próximo à Avenida Comendador Pedro Morganti
Avenida Cássio Paschoal Padovani, oposto ao nº 1520 (B/C)
Avenida Armando Dedini (B/C), em frente ao Shopping Piracicaba
A Semuttran orienta que os motoristas fiquem atentos à sinalização viária e respeitem as normas de trânsito nos trechos fiscalizados.