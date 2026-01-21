Piracicaba conta atualmente com 34 radares de fiscalização de trânsito em funcionamento. O total inclui equipamentos antigos e novos dispositivos instalados nos anos de 2024 e 2025.

Os dispositivos ativos estão distribuídos em diferentes regiões da cidade, incluindo avenidas com maior volume de veículos e cruzamentos com histórico de infrações. Os equipamentos têm a finalidade de fiscalizar excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre faixa de pedestres e a circulação de caminhões em locais com restrição.

Locais com radares em funcionamento em Piracicaba