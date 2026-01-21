O cinema brasileiro vive um dia decisivo. Nesta quinta-feira (22), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia os indicados ao Oscar 2026, e o Brasil entra na disputa com expectativas concretas de protagonismo. No centro das atenções está O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, que chega à reta final da temporada com amplo reconhecimento internacional e uma campanha considerada uma das mais consistentes já feitas por uma produção nacional.
A expectativa é que o longa não apenas represente o país, mas amplie sua presença em categorias tradicionalmente dominadas por produções de grandes estúdios.
Onde acompanhar o anúncio dos indicados ao Oscar 2026
A revelação dos nomes acontece pela manhã e poderá ser acompanhada ao vivo no Brasil. A cerimônia de anúncio será apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman.
Confira os detalhes:
Data: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
Horário: a partir das 10h30 (horário de Brasília)
Transmissão:
- Disney+
- Sites oficiais da Academia (Oscar.com e Oscars.org)
- Canais oficiais do Oscar no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook
Por que “O Agente Secreto” virou aposta forte
O filme de Kleber Mendonça Filho chega ao anúncio com chances reais de indicação em Melhor Filme Internacional, categoria em que o Brasil deposita maior confiança. No entanto, analistas do mercado apontam que o desempenho da obra pode ir além.
Há expectativas de lembrança também em Melhor Roteiro Original, na nova categoria de Melhor Elenco e, em um cenário mais ousado, até mesmo entre os dez indicados a Melhor Filme, algo que colocaria o Brasil em um patamar inédito na premiação.
Wagner Moura enfrenta uma disputa voto a voto
Outro ponto de atenção é a categoria de Melhor Ator. Wagner Moura aparece entre os nomes mais comentados da temporada, mas disputa um espaço extremamente concorrido. Três atores são tratados como praticamente certos na lista final: Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio e Michael B. Jordan.
Com isso, restam poucas vagas para uma briga direta que envolve Moura, Ethan Hawke e Jesse Plemons. A definição promete ser um dos momentos mais aguardados — e tensos — do anúncio.
Brasil também aparece em outras frentes do Oscar
Além de O Agente Secreto, outros brasileiros podem ser lembrados em categorias importantes:
- Fotografia: Adolpho Veloso desponta como candidato pelo trabalho em Sonhos de Trem, após vencer prêmios relevantes da crítica;
- Montagem: o filme Hamnet pode render uma indicação ao editor brasileiro Affonso Gonçalves;
- Documentário: Petra Costa busca sua segunda indicação com Apocalipse nos Trópicos;
- Curta-metragem: Amarela, de André Hayato Saito, surge como uma aposta consistente entre os curtas narrativos.
Expectativa de um dia histórico
Com presença possível em categorias artísticas, técnicas e documentais, o Brasil chega ao anúncio do Oscar 2026 em um cenário raro de competitividade. Independentemente do resultado final, a mobilização em torno de O Agente Secreto reforça o momento de visibilidade internacional do audiovisual brasileiro.
Agora, a torcida se concentra na manhã desta quinta-feira, quando o país saberá se a expectativa se transforma em indicações — e, quem sabe, em novos marcos históricos.