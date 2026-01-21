O cinema brasileiro vive um dia decisivo. Nesta quinta-feira (22), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia os indicados ao Oscar 2026, e o Brasil entra na disputa com expectativas concretas de protagonismo. No centro das atenções está O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, que chega à reta final da temporada com amplo reconhecimento internacional e uma campanha considerada uma das mais consistentes já feitas por uma produção nacional.

A expectativa é que o longa não apenas represente o país, mas amplie sua presença em categorias tradicionalmente dominadas por produções de grandes estúdios.

Onde acompanhar o anúncio dos indicados ao Oscar 2026