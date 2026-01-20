Vender sem loja física ou mesmo sem contato direto com o cliente se tornou algo cada vez mais comum. Em um cenário onde o digital ganhou força, encontrar maneiras práticas de cobrar à distância é essencial.

Uma das soluções mais acessíveis e seguras para isso é o pagamento via link. Com ele, qualquer pessoa ou negócio pode enviar uma cobrança para o cliente por meio de redes sociais, e-mail ou apps de mensagem, sem precisar de maquininha ou site.

Neste artigo, você vai entender como funciona o pagamento por link, quem pode usar essa ferramenta e porque ela pode ser um diferencial competitivo para quem vende produtos ou serviços à distância.

O que é o pagamento via link?