Sra. Ana Klobucaric de Lucas
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Stefan Klobucaric e da Sra. Albina Klobucaric; deixa o filho: Thiago Klobucaric de Lucas, casado com a Sra. Renata Rufino de Lucas. Deixa os netos: Marawe e Arua, demais familiares e amigos. Seu corpo foi transladado ontem às 17h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Andreza Regina Callovi
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 49 anos, filha dos finados Sr. Raul João Callovi e da Sra. Joana Salvadora Thomazini Callovi; deixa a filha: Livia Callovi, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Engenheiro Civil: Sr. Gilberto Bertolino Rodrigues
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Lourenço Bertolino Rodrigues e da Sra. Ana Felicia Rodrigues; deixa os filhos: André Bertolino Rodrigues, casado com a Sra. Bianca Caroline Rossi Rodrigues; Davi Bertolino Rodrigues e Gustavo Bertolino Rodrigues. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Gilson Lopes Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho da Sra. Francisca Lopes dos Santos, falecida. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Wanderley Soares
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Braz Lino Soares e da Sra. Pureza Gomes, era viúvo da Sra. Maria Tereza de Camargo Soares; deixa os filhos: José Wanderley Soares; William Aparecido Soares; Robson Aparecido Soares; Anderson Aparecido Soares e Juan Felipe de Moura Soares. Deixa noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Mario Dosvaldo
Faleceu dia 20/01/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 79 anos de idade e era casado com a Sra. Iolanda Baldassin. Era filho do Sr. Antonio Dosvaldo e da Sra. Madalena Beltrame Dosvaldo, falecidos. Deixa os filhos: Edison Aparecido Dosvaldo casado com Tania Regina Poles Dosvaldo, Fernanda Maria Dosvaldo Dressano casada com Ricardo da Silva Dressano, Flávia Dosvaldo casada com Leonardo Furquim da Silva. Deixa os netos: Guilherme, Gustavo, Gabriel, Marcelo, João Vítor, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/01/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras - sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida Pedroso
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pedroso e da Sra. Maria Aparecida Pedroso; deixa os filhos: Reginaldo Lucio, casado com a Sra. Tainara Correia Lucio; Regina Lucio Cardoso, casada com o Sr. Demerson Eduardo Cardoso, Agnaldo Lucio; Marcos Ribeiro Lucio; Rosilene Ribeiro Lucio, casada com o Sr. Carlos; Roseli Ribeiro Lucio e José Geraldo Lucio Neto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Conceição Américo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Américo e da Sra. Sebastiana de Souza Américo; deixa o filho: Thiago Américo da Silva. Deixa o neto: Bento, demais familiares e amigos. O corpo foi transladado ontem para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba às 08h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sebastiana Zanom Flamarini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. João Zanom e da Sra. Antonia Secolo, era casada com o Sr. Roberto Flamarini; deixa os filhos: Marcia Cristina Flamarini, casada com o Sr. Donisete Claudinei Cavina; Rosemeire Aparecida Flamarini e Marcio Roberto Flamarini, casado com a Sra. Elania Galdenia da Silva Flamarini. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
Sra. Teresinha De Jesus Pereira De Araujo
Faleceu dia 19/01/026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade. Era filha do Sr. Antonio Pereira de Araujo e da Sra. Maria Jose de Souza, falecidos. Deixa os filhos: Mateus de Andrade, Ana Paula de Andrade Tertuliano, Ivan de Andrade, Denis de Andrade. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/01/2026 as 16:00hs, no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.