Sra. Ana Klobucaric de Lucas

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Stefan Klobucaric e da Sra. Albina Klobucaric; deixa o filho: Thiago Klobucaric de Lucas, casado com a Sra. Renata Rufino de Lucas. Deixa os netos: Marawe e Arua, demais familiares e amigos. Seu corpo foi transladado ontem às 17h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Andreza Regina Callovi

Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 49 anos, filha dos finados Sr. Raul João Callovi e da Sra. Joana Salvadora Thomazini Callovi; deixa a filha: Livia Callovi, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Engenheiro Civil: Sr. Gilberto Bertolino Rodrigues

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Lourenço Bertolino Rodrigues e da Sra. Ana Felicia Rodrigues; deixa os filhos: André Bertolino Rodrigues, casado com a Sra. Bianca Caroline Rossi Rodrigues; Davi Bertolino Rodrigues e Gustavo Bertolino Rodrigues. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.