Os relatos indicam que as agressões ocorreram quando o casal e o advogado eram vizinhos, no Areal (DF). As vítimas tiveram os nomes alterados para preservar suas identidades.

Após anos de silêncio, um casal decidiu relatar à polícia e à imprensa uma sequência de abusos que afirma ter sofrido em 2020. O principal acusado é o advogado João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carrera, de 34 anos, atualmente preso no Distrito Federal por suspeita de participação em um homicídio associado a um suposto ritual satânico.

Segundo o casal, tudo começou após aceitarem uma bebida oferecida pelo advogado em sua residência. Pouco tempo depois, ambos perderam completamente a consciência. A mulher relata ter despertado horas depois, já em casa, durante a madrugada, com fortes dores físicas e sem qualquer lembrança do que havia ocorrido.

O estranhamento aumentou quando ela percebeu dificuldades para se locomover e dores intensas, o que levantou a suspeita de violência sexual. O casal afirma que não havia histórico de reações semelhantes ao consumo de álcool, o que reforçou a desconfiança de que a bebida teria sido adulterada.

Socorro e silêncio prolongado

Durante o período em que os dois permaneceram desacordados, familiares acionaram o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que realizou o atendimento de emergência. Ainda assim, por medo, vergonha e insegurança, a mulher optou por não denunciar o caso na época.