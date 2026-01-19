Sr. Adalberto Luiz de Souza Ferreira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Joaquim de Souza Ferreira e da Sra. Lurdes de Souza Ferreira, era casado com a Sra. Maria Aparecida Gonçalves de Souza Ferreira. Deixa o filho: Alexandre Luis Valim de Souza Ferreira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Adão Pavarin

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Augusto Pavarin e da Sra. Maria Inacia Pavarin, era casado com a Sra. Sebastiana Pereira Pavarin; deixa as filhas: Mariza Aparecida Pavarin, casada com o Sr. Ricardo Alexandre Ferrari e Mara de Jesus Pavarin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Adelina Imaculada Bertochi

Faleceu dia 18/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Ademar Paulino Bertochi. Era filha do Sr. Antonio de Paula e da Sra. Rosa Cerchiari, falecidos. Foi seu filho: Rudinei Antonio Bertochi, falecido. Deixa a neta: Vitoria. Foi seu neto Richard, já falecido, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/01/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.