Sr. Adalberto Luiz de Souza Ferreira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Joaquim de Souza Ferreira e da Sra. Lurdes de Souza Ferreira, era casado com a Sra. Maria Aparecida Gonçalves de Souza Ferreira. Deixa o filho: Alexandre Luis Valim de Souza Ferreira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Adão Pavarin
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Augusto Pavarin e da Sra. Maria Inacia Pavarin, era casado com a Sra. Sebastiana Pereira Pavarin; deixa as filhas: Mariza Aparecida Pavarin, casada com o Sr. Ricardo Alexandre Ferrari e Mara de Jesus Pavarin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Adelina Imaculada Bertochi
Faleceu dia 18/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Ademar Paulino Bertochi. Era filha do Sr. Antonio de Paula e da Sra. Rosa Cerchiari, falecidos. Foi seu filho: Rudinei Antonio Bertochi, falecido. Deixa a neta: Vitoria. Foi seu neto Richard, já falecido, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/01/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Alan Ortega Leme
Faleceu dia 17/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 29 anos de idade. Era filho do Sr. Francisco Vieira Leme Neto e da Sra. Valdineia Ortega Martins. Deixa irmãos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 18/01/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, das 07:30hs até as 17:00hs, em seguida ocorreu a cerimônia de homenagens póstumas no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Alfredo Sandalo
Faleceu dia 19/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 102 anos de idade e era viúvo da Sra. Herminia Bernardino Sandalo. Era filho do Sr. Luiz Sandalo e da Sra. Ottilia Fedrissi, falecidos. Deixa os filhos: Mary Guiomar Sandalo Tabai - falecida, Odete Marilia Sandalo Urbano, Ivete Terezinha Sandalo Marsola, Florinda Sandalo Bucioloti e Ines Marilda Sandalo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/01/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Angelica Aparecida de Souza
Faleceu dia 18/01/2026 na cidade de Rio Claro, aos 42 anos de idade. Era filha do Sr. Milton Ramos de Souza, falecido e da Sra. Maria de Lourdes de Carvalho Souza. Deixa os filhos: Guilherme, Bruno, falecido, Keveleen e Abner. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/01/2026 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Antonia Bortolin Bombo
Faleceu dia 18/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Guerino Bombo. Era filha do Sr. Antonio Bortolin e da Sra. Augusta Casagrande Bortolin, falecidos. Deixa os filhos: José Antonio Bombo, falecido, Sueli Edite Bombo, falecida, Sergio Valdir Bombo casado com Miriam, Benedita Aparecida Bombo casada com Vanderlei, Maria Cristina Bombo casada com Alfranio, Carlos Alberto Bombo, Elisabete de Fatima Bombo viúva de Armando, Laisa Augusta Bombo, Luiz Alexandre Bombo, Marcos Aparecido Bombo casado com Marcia, André Cristiano Bombo casado com Angeline e Claudemir Artur Bombo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/01/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais
Sr. Edelcio Antonio Moura
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Augusto Antonio Moura e da Sra. Antonia Munhoz Moura; deixa os filhos: Ed Edson Moura e Mery Helen Moura. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Empresário: Sr. Gustavo Dini Ercolim
Faleceu dia 17/01/2026, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 29 anos, filho do Sr. Denis André Ercolim e da Sra. Thais Cristina Dini, era casado com a Sra. Isabella Gonçalves Dini. Deixa o irmão: Kaio Henrique Dini Ercolim, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 15h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ignez Tejada Belluco
Faleceu dia 17/01/2026, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. José Tejada e Maria Reinaldo, era viúva do Sr. Adavone Belluco. Deixa irmãs, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Iraides Forti Vitti
Faleceu dia 19/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Helio Vitti. Era filha do Sr. Antonio Forti e da Sra. Julia Stenico Forti, falecidos. Deixa os filhos: Neusa Eliana Vitti Breviglieri casada com Jose Jamil Breviglieri, Deise Arlete Vitti, Helio Nestor Vitti casado com Claudete Cerqueira Vitti, Dirlei Amauri Vitti casado com Tania Regina da Silva Piedade. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jorge Hellmeister Junior
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Jorge Hellmeister Sobrinho e da Sra. Helena Gosser Hellmeister, era viúvo da Sra. Eliete Pereira Aragão Hellmeister; deixa os filhos: Fabiana Pereira Beraldo, casada com o Sr. Wagner Beraldo e Jorge Luis Aragão Hellmeister, casado com a Sra. Isabel Jaqueline Mariano Hellmeister. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Josefa de Oliveira Martins
Faleceu dia 17/01/2026, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Quintiliano Alves de Oliveira e da Sra. Maria de Lima Oliveira, era viúva do Sr. João Batista Martins; deixa os filhos: Luis Aparecido Martins; Ivani Aparecida Martins; Leni Aparecida Martins Christofoletti, casada com o Sr. Dovilio Christofoletti e Antonio Carlos Martins, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Leonel Sanches
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filho dos finados Sr. Felizardo Sanches e da Sra. Josefina Nardini Sanches, era viúvo da Sra. Maria Jose de Campos Sanches; deixa os filhos: Carlos Alberto Sanches; Shirlei Sanches Alleoni; Claudete Sanches da Silva; Maria Solange Sanches Nascimento e Alessandra Cristiane Sanches Amaral. Deixa genros, nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luis Fernandes da Rocha
Faleceu dia 17/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 56 anos de idade. Era filho do Sr. Joel da Rocha e da Sra. Nair Aparecida Bragagnolo da Rocha, falecida. Deixa os filhos: Murilo Henrique da Rocha casado com Katia de Sousa Freires e Edison Fernando da Rocha casado com Geovana de Campos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/01/2026 às 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Benedito Cremonesi
Faleceu dia 18/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Elisabete Sueli de Lima Cremonesi. Era filho do Sr. Luiz Cremonesi e da Sra. Rosa Mandro Cremonesi, falecidos. Deixa os filhos: Murilo Augusto Cremonesi casado com Barbara Leite e Thays Helena Cremonesi Garcia casada com Roberto Garcia. Deixa os netos: Nicolas e Lorenzo. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/01/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiza Aparecida de Oliveira Silva
Faleceu dia 17/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Aristides Leite da Silva. Era filha do Sr. Pedro Antonio de Oliveira e da Sra. Cacilda Del Tio de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Ariovaldo Leite da Silva casado com Daniela Schiavinatto, Lucimara Aparecida Leite da Silva casada com Durval Cardoso da Silva, Luciano Rodrigo Leite da Silva. Deixas netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/01/2026 às 10:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Mateus Francisco Ribeiro
Faleceu dia 17/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúvo da Sra. Ana Cardoso Ribeiro. Era filha do Sr. Joanes Francisco Ribeiro e da Sra. Liduvina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: João Francisco Ribeiro, Joanes Francisco Ribeiro, Adão Ribeiro, Maria Cleide Cardoso Ribeiro, Eva Adriana Cardoso, Ana Paula Ribeiro Gonzalez. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/01/2026 às 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala – Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosa Correr Siqueira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Francisco Correr e da Sra. Maria Christofoletti Correr, era viúva do Sr. Luiz Siqueira; deixa as filhas: Sueli Aparecida Siqueira Hilário, viúva do Sr. Ademir Aparecido Hilario e Alzira Siqueira de Araujo, viúva do Sr. Almiro de Araujo. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da Capela da Igreja Imaculada Conceição, sito à Avenida Dona Lídia n° 312 - Bairro Vila Rezende, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Santina Furlan Daragone
Faleceu dia 17/01/2026, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Luiz Furlan e da Sraa. Elvira Barban, era viúva do Sr. Antonio Daragone; deixa os filhos: Antonia Cristina Daragone, casada com o Sr. Helio Caninaga; Luis Augusto Daragone, casado com a Sra. Jocelane Regina da Cruz Daragone e Alexandre Fabiano Daragone casado com a Sra. Regiane Rabelo de Oliveira Daragone. Deixa os netos, Gabriel Antonio Daragone e Giovani da Cruz Daragone, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.