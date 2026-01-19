De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o investigado, identificado como Ronald Patrich Teixeira, teria exercido funções na área desde pelo menos 2020, incluindo a atuação como anestesista veterinário, uma das atividades mais sensíveis da profissão por envolver riscos diretos à saúde dos animais.

Um homem de 46 anos é investigado por exercício ilegal da medicina veterinária após, segundo apuração da polícia, ter atuado por cerca de cinco anos no Distrito Federal utilizando documentação falsa para se apresentar como médico-veterinário.

Segundo as investigações, ele também afirmava ser proprietário de uma clínica veterinária no Guará, no Distrito Federal. Antes disso, conforme apurado, teria atuado em um hospital veterinário na Asa Sul, onde o vínculo foi encerrado após problemas administrativos e financeiros, levando o imóvel a retornar aos antigos proprietários.

Diploma inexistente e registro anulado

Durante a apuração, a instituição de ensino superior citada no diploma apresentado pelo investigado informou não possuir qualquer registro acadêmico em nome dele. Diante da confirmação, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do DF (CRMV-DF) foi formalmente comunicado e decidiu anular o registro profissional.

Em portaria, o conselho determinou que a anulação tivesse efeito retroativo, o que significa que, do ponto de vista legal, o investigado nunca esteve regularmente habilitado para exercer a profissão no Distrito Federal. O caso também foi encaminhado ao Ministério Público para adoção das providências cabíveis.