19 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FAKE

Veterinário fake inventa diploma e atua por 5 anos

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
BANCO DE IMAGEM

Veterinário com diploma falso é investigado por atuar no DF

Um homem de 46 anos é investigado por exercício ilegal da medicina veterinária após, segundo apuração da polícia, ter atuado por cerca de cinco anos no Distrito Federal utilizando documentação falsa para se apresentar como médico-veterinário.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o investigado, identificado como Ronald Patrich Teixeira, teria exercido funções na área desde pelo menos 2020, incluindo a atuação como anestesista veterinário, uma das atividades mais sensíveis da profissão por envolver riscos diretos à saúde dos animais.

Segundo as investigações, ele também afirmava ser proprietário de uma clínica veterinária no Guará, no Distrito Federal. Antes disso, conforme apurado, teria atuado em um hospital veterinário na Asa Sul, onde o vínculo foi encerrado após problemas administrativos e financeiros, levando o imóvel a retornar aos antigos proprietários.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Diploma inexistente e registro anulado

Durante a apuração, a instituição de ensino superior citada no diploma apresentado pelo investigado informou não possuir qualquer registro acadêmico em nome dele. Diante da confirmação, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do DF (CRMV-DF) foi formalmente comunicado e decidiu anular o registro profissional.

Em portaria, o conselho determinou que a anulação tivesse efeito retroativo, o que significa que, do ponto de vista legal, o investigado nunca esteve regularmente habilitado para exercer a profissão no Distrito Federal. O caso também foi encaminhado ao Ministério Público para adoção das providências cabíveis.

Relatos de colegas e condutas questionadas

Pessoas que afirmam ter trabalhado com o investigado relataram à reportagem que ele apresentava um histórico acadêmico que incluía mestrado, doutorado e experiências profissionais em diferentes estados e até no exterior. As informações, segundo os relatos, não puderam ser confirmadas por documentos oficiais.

Testemunhas também apontaram situações em que procedimentos adotados teriam sido questionados por outros profissionais, além de relatos de comportamentos considerados inadequados no ambiente de trabalho. Esses depoimentos estão sendo analisados no curso da investigação.

Possíveis consequências legais

De acordo com a legislação brasileira, o uso de documento falso e o exercício ilegal da profissão são crimes previstos no Código Penal. Em caso de condenação, as penas podem incluir reclusão e multa, conforme avaliação do Judiciário.

Em nota, o CRMV-DF informou que os atos praticados indevidamente poderão ser alvo de responsabilização penal e cível, caso sejam comprovados prejuízos a terceiros. O conselho também afirmou que está revisando seus procedimentos internos de verificação documental para evitar novas ocorrências semelhantes.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários