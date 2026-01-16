Sr. Ademir Menegali

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Jose Menegali e da Sra. Izalda Prezzotto Menegali, era casado com a Sra. Sonia Regina Brugnaro Menegali. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Alan Rodrigo Sampaio

Faleceu dia 15/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 44 anos de idade e era casado com a Sra. Daniela Barbosa Sampaio. Era filho do Sr. Jose Benedito Aparecido e da Sra. Aparecida das Dores de Campos Sampaio. Deixa os filhos, Bruna Barbosa Sampaio, Gabriel Barbosa Sampaio e Allana Barbosa Sampaio. Deixa irmã, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/01/2026 as 13:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Fernanda Aparecida Ferreira da Silva

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha do Sr. Adecio Ferreira da Silva, falecido, e da Sra. Lasara Apparecida Honorio da Silva, era casada com Valeria dos Santos Rodrigues Silva, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.