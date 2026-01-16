Sr. Ademir Menegali
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Jose Menegali e da Sra. Izalda Prezzotto Menegali, era casado com a Sra. Sonia Regina Brugnaro Menegali. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Alan Rodrigo Sampaio
Faleceu dia 15/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 44 anos de idade e era casado com a Sra. Daniela Barbosa Sampaio. Era filho do Sr. Jose Benedito Aparecido e da Sra. Aparecida das Dores de Campos Sampaio. Deixa os filhos, Bruna Barbosa Sampaio, Gabriel Barbosa Sampaio e Allana Barbosa Sampaio. Deixa irmã, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/01/2026 as 13:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Fernanda Aparecida Ferreira da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha do Sr. Adecio Ferreira da Silva, falecido, e da Sra. Lasara Apparecida Honorio da Silva, era casada com Valeria dos Santos Rodrigues Silva, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco do Carmo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Jose do Carmo e da Sra. Francelina da Silva do Carmo; deixa os filhos: Leandro Francisco do Carmo, casado com a Sra. Cintia Ramos do Carmo; Adalberto do Carmo; Francisco do Carmo Junior e Felipe do Carmo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Benedito Gregorio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. João Gregorio e da Sra. Lazara de Brito Gregorio, era casado com a Sra. Marisa Firmino Gregorio; deixa a filha Jacqueline Firmino Gregorio, irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Candido Bueno
Faleceu dia 15/01/2026 na cidade de Charqueada, aos 75 anos de idade e era casado com Rosangela de Lurdes Sgrignero Bueno. Era filho do Sr. Expedito Cunha Bueno e da Sra. Aparecida Teixeira Bueno, falecidos. Deixa as filhas: Lidiane Ap. Bueno Stenico, Ariana Rosa Bueno Damiano, Mayara Carolina Bueno. Deixa genros e netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 12:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério São João Batista em Rio Claro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marilda Aparecida Zampaolo Puppin
Faleceu dia 15/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casada com o Sr. Jair Angelo Puppin. Era filha do Sr. Osvaldo de Soava Zampaolo e da Sra. Darcy Antonia Boldrin Zampaolo. Deixa os filhos: Marcela Zampaolo Puppin Barbosa casada com Francisco Carlos Barbosa Junior, Michele Zampaolo Puppin dos Anjos casada com Flavio Sebastião dos Anjos, Marilia Zampaolo Puppin Takaki de Oliveira casada com Mateus Takaki de Oliveira, Rodolfo Zampaolo Puppin casado com Simone Nogueira Puppin. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/01/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressureição - sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Nilza Pereira da Silva
Fleceu dia 16/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casada com o Sr. Djalma Cordeiro da Silva. Era filha do Sr. João Pereira Neto e da Sra. Maria Ruas Cordeiro, falecidos. Deixa os filhos: Maria Cordeiro da Silva casada com Claudio de Santana, Fabiano Cordeiro da Silva, Rosilene Cordeiro da Silva casada com Aparecido Martins da Silva, Fabricia Cordeiro da Silva viúva do Jorge Marcos Moreira da Silva, Luana Cordeiro da Silva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 18/01/2026 saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 01, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério São João da Ponte - MG. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marta Bouré Jacob
Faleceu dia 15/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casada com o Sr. Wilson Jacob. Era filha do Sr. Adelino Bouré e da Sra. Izaltina da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Kleber Jacob, Keila Jacob, Krislei Jacob. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/01/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório do Parque da Ressureição - sala D, as 16:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vilma Gomes de Farias
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Edmundo Gomes de Farias e da Sra. Joana Teixeira Gomes; deixa os filhos: Odair Jose da Silva, casado com a Sra. Angela Guirado Munhone; Fernando da Costa Pires, casado com a Sra. Katia Renata Vieira Pires; Ariana Cristina dos Santos e Dario Rodrigues dos Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.