VÍDEO

Tensão em Piracicaba: Motociclista vai parar debaixo de ônibus

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Após o choque, o homem foi para debaixo do coletivo.
  A tarde desta sexta-feira (16) foi de susto e correria na avenida Laranjal Paulista, em Piracicaba. Um motociclista acabou se dando muito mal após um acidente grave com um ônibus da empresa Monte Alegre.

Segundo quem viu tudo de perto, o ônibus fazia uma curva quando, de repente, a moto passou e foi parar embaixo do coletivo. A cena foi de arrepiar: gente parando, motorista descendo assustado e o trânsito virando um caos em poucos minutos.

LEIA MAIS

A Polícia Militar chegou rápido para organizar o trânsito e evitar algo pior. O motociclista recebeu atendimento ainda no asfalto e foi levado para uma unidade de saúde. Até agora, os detalhes do estais de saúde não foram informados, o que aumentou a apreensão de quem acompanhou o caso.

 Parte da avenida ficou comprometida durante o atendimento, com motoristas reclamando e curiosos tentando entender o que tinha acontecido. As causas do acidente ainda vão ser investigadas.

