Em meio a um cenário desafiador para a indústria, marcado por altos custos, falta de mão de obra qualificada e rápidas transformações tecnológicas, o Simespi inicia um novo ciclo de gestão para o triênio 2026–2028. À frente da entidade, o novo presidente, Paulo Estevam Carmargo, fala nesta entrevista sobre as prioridades do mandato, com foco no fortalecimento da indústria regional, qualificação profissional, inovação, defesa institucional e ampliação do diálogo com o poder público, apontando os caminhos para tornar o sindicato ainda mais próximo e estratégico para as empresas.



O senhor assume o Simespi em um momento considerado desafiador para a indústria. Qual é, na prática, a principal missão da sua gestão para o triênio 2026–2028?

Assumo o Simespi em um momento desafiador, mas também de oportunidades. A principal missão da gestão 2026–2028 é fortalecer a indústria da região, tornando o sindicato ainda mais estratégico para as empresas. Isso passa por uma defesa firme dos interesses do setor, especialmente diante de altos custos, burocracia e insegurança jurídica. Outro foco é aproximar o Simespi do dia a dia das indústrias, ampliando serviços, apoio à gestão e qualificação profissional. Também será prioridade preparar as empresas para o futuro, com estímulo à inovação, digitalização, sustentabilidade e formação de mão de obra. A gestão será pautada por representatividade, proximidade e visão de longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento industrial e econômico de Piracicaba e região.

Sua trajetória reúne formação em engenharia, economia e empreendedorismo. Como essa combinação influencia as decisões que o senhor pretende adotar à frente do sindicato?