Faleceu ontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha do Sr. Cezar Augusto Dias Casarin, falecido e da Sra. Ana Joaquina de Souza Casarin. Deixa o irmão Cesar Augusto Souza Casarin, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 15/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade. Era filho da Sra. Elza Franco Gomes. Deixa os filhos: Camyla, Joice, Vitoria, Julio, Adriana e Fabiana. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Dirceu de Oliveira Fornasiero

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Francisco Fornasiero e da Sra. Aparecida de Oliveira Goes Fornasiero, era casado com a Sra. Dene Geraldin Fornasiero; deixa os filhos: Taiane Fornasiero Esposte, casada com o Sr. Diego Esposte e Marcos Vinicius Fornasiero. Deixa a neta Olivia Fornasiero Esposte, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.