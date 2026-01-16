Professora: Sra. Ana Paula Souza Casarin
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 54 anos, filha do Sr. Cezar Augusto Dias Casarin, falecido e da Sra. Ana Joaquina de Souza Casarin. Deixa o irmão Cesar Augusto Souza Casarin, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Aparecido Franco
Faleceu dia 15/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade. Era filho da Sra. Elza Franco Gomes. Deixa os filhos: Camyla, Joice, Vitoria, Julio, Adriana e Fabiana. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Dirceu de Oliveira Fornasiero
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Francisco Fornasiero e da Sra. Aparecida de Oliveira Goes Fornasiero, era casado com a Sra. Dene Geraldin Fornasiero; deixa os filhos: Taiane Fornasiero Esposte, casada com o Sr. Diego Esposte e Marcos Vinicius Fornasiero. Deixa a neta Olivia Fornasiero Esposte, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Helvio Antonio Zuin
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho do Sr. Lucio Zuin, falecido e da Sra. Elenice Delabio Zuin, era casado com a Sra. Sandra Aparecida da Costa Zuin; deixa os filhos: Mauricio da Costa Zuin e Vinicius da Costa Zuin. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Irene Biazon Casale
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Ettore Biazon e da Sra. Edwiges Bacchin, era viúva do Sr. Geraldo Antonio Casale; deixa os filhos: Edson Antonio Casale, viúvo da Sra. Angela Maria Gandeline Casale; Edivaldo Jose Casale, falecido; Marisete Aparecida Casale e Edmilson Geraldo Casale, casado com a Sra. Maria Solange Fernandes Casale. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Quiterio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Antonio Quiterio e da Sra. Olimpia Maria de Santana Quiterio, era viúvo da Sra. Angela Cristina Pereira Quiterio; deixa o filho: Luiz Quiterio Junior, casado com a Sra. Priscila da Silva Quiterio. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz de Magalhães
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filho dos finados Sr. Antonio de Magalhães e da Sra. Judith Pagotto de Magalhães, era viúvo da Sra. Albertina Lucia Stefanelli de Magalhães; deixa os filhos: Solange Aparecida de Magalhães Fortini, casada com o Sr. Jose Claudemir Fortini; Susette Regina de Magalhães; Sergio Luis de Magalhães, casado com a Sra. Sueli Maria Rosa Turina de Magalhaes; Silvano Davi de Magalhães; Samir Antonio de Magalhães; Simone Renata de Magalhaes Schiavolin, viúva do Sr. Claudemir Schiavolin; Sueli Terezinha de Magalhães Valverde, falecida, deixando viúvo o Sr. Antonio Valverde; Sidinei de Magalhães,falecido; Celio Valdir de Magalhães, falecido, deixando viúva a Sra. Maura Rubia de Magalhães e Sanderval Everaldo de Magalhães, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Cecilia Rotundo Piacentini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha do Sr. Arlindo Leonardo Rotundo, falecido e da Sra. Myriam Oliveira Engel; deixa os filhos: Matheus Rotundo Piacentini, casado com a Sra. Natacha Fernanda Magalhães Piacentini; Nathalia Rotundo Piacentini Gazolla, casada com o Sr. Paulo Eduardo Gazolla e Gabriel Rotundo Piacentini. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório de Alfenas/MG, para o Cemitério Municipal da cidade de Alfenas/MG. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria da Conceição de Oliveira
Faleceu ontem, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste/SP, contava 58 anos, filha dos finados Sr. Severino Alves de Oliveira e da Sra. Maria Anunciada da Conceição Silva. Deixa as filhas: Nathalia de Oliveira Matsumoto e Amanda de Oliveira Matsumoto, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 07h30 às 13h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h00 para a realização dos Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Doracy Sturion Packer
Faleceu dia 15/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Joaquin Roque Packer. Era filha do Sr.Angelo Sturion e da Sra. Maria Angeli, falecidos. Deixa os Filhos: Maria Jose Sturion Packer, Maria do Carmo Sturion Packer Biazon viúva do Sr. Luiz Roberto Biazon, Antonio Fernando Sturion Packer casado com Raquel Machado da Silva Packer. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Moacir Tano
Faleceu dia 14/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Conceição Miciatto Tanno. Era filho do Sr. Angelo Tanno e da Sra. Antonia Milanez Tanno, falecidos. Deixa os filhos: Marilda Cristina Tano Smilgys casada com Jorge Smilgys, Jose Fernando Tanno casado com Claudia Regina Nastari Tanno. Deixa netos, bisnetos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/01/2026 as 16:00hrs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Waldir Bortoletto
Faleceu dia 14/01/2026 na cidade de São Bernardo do Campo – São Paulo, aos 81 anos de idade. Era filho do Sr. Alberto Bortoletto e da Sra. Filomena Bortoletto, falecidos. Deixa os filhos: Jeferson, Mauricio, Ricardo, Thatiana, Tiago, familiares e amigos. O seu velório ocorreu dia 15/01/2026 no Crematório Jardim da Colina – São Bernardo do Campo das 13:00hs as 16:30hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.