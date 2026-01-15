Maduro durou apenas 47 segundos para cair nas mãos dos Estados Unidos. Nem Osama Bin Laden foi tão fácil. A Venezuela era a última das republiquetas ditatoriais das Américas. E caiu em apenas um dia. A pergunta que se deve fazer agora é: quem será a próxima? Pois certamente haverá uma próxima república.

A doutrina Monroe canta um hino a uma América livre, liderada por ninguém menos que os Estados Unidos. Uma doutrina visionária, anunciada há 203 anos atrás já previa que esse nosso continente deveria ser livre das guerras napoleônicas e - por extensão - das pretensões européias. Um pouco de história: em 1823 o Brasil acabava de proclamar sua independência de Portugal, muitos países seguiram o mesmo rumo libertando-se do jugo da Europa. A Europa havia sido, há pouco tempo atrás, terreno fértil paras as conquistas de Napoleão Bonaparte.

Trump, que de louco não tem nada, reavivou uma doutrina antiga para colocar uma bandeira americana (leia-se norte-americana) em cada um dos países da América. Como ele fará isso, não se sabe. Mas é fato incontestável que nenhum país pode-lhe resistir militarmente. Se a Venezuela caiu em algumas horas, o Brasil, com um pouco de sorte, poderá resistir a 2 ou 3 dias. Mas para tranquilizar os mais aflitos, o Brasil não está na prioridade imediata dos EUA que certamente irá esperar as eleições presidenciais de outubro desse ano. Afinal, é mais estratégico esperar apoios espontâneos do que usar a força bruta.