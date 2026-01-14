Sra. Donizete Aparecida de Moraes Grange

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Rafael de Moraes e da Sra. Maria Augusta de Moraes, era viúva do Sr. Vanderlei Fornel Grange; deixa os filhos: Jeferson Moraes Grange, casado com a Sra. Renata Cantovitz de Moraes Grange; Jeison de Moraes Grange, casado com a Sra. Fernanda Botelho Grange e Pablo de Moraes Grange. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Empresário: Sr. Faruq Mohd Abdel Fattah Musa

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Mohd Abdel Fattah Musa e da Sra. Amina Mansur Musa, era casado com a Sra. Maria Baran Musa; deixa os filhos: Amina Dalila Musa; Kaled Faruq Musa; Myriam Soraya Musa; Sheila Maria Musa e Aline Inayara Musa Avellar. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório foi realizado ontem das 13h00 às 19h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Ilda Jose de Andrade

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha da Sra. Josefina Pereira dos Santos, falecida; deixa a filha: Jacqueline dos Reis Ferreira, casada com o Sr. Ederson Ferreira da Silva. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 08h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 09h00 para a realização dos Momentos de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais