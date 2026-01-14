Linha 430 terá mais viagens aos fins de semana em Piracicaba
A linha 430 – Parque Piracicaba/TCI do transporte público coletivo passará a contar com mais opções de viagens aos fins de semana a partir deste sábado, 17 de janeiro. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.
Além do aumento de horários aos sábados, a linha também terá o atendimento retomado aos domingos e feriados, ampliando as opções de deslocamento para os moradores da região.
Atendimento ampliado
A medida foi adotada para atender à demanda da população e melhorar a oferta de transporte nos finais de semana. Com a mudança, haverá partidas tanto do Terminal Central de Integração (TCI) no sentido bairro quanto do bairro em direção ao terminal, garantindo mais flexibilidade aos usuários.
Os novos horários já podem ser consultados no site oficial do sistema de transporte, em piramobilidade.com.br, na seção de linhas e horários.