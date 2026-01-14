Linha 430 terá mais viagens aos fins de semana em Piracicaba

A linha 430 – Parque Piracicaba/TCI do transporte público coletivo passará a contar com mais opções de viagens aos fins de semana a partir deste sábado, 17 de janeiro. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

Além do aumento de horários aos sábados, a linha também terá o atendimento retomado aos domingos e feriados, ampliando as opções de deslocamento para os moradores da região.

Atendimento ampliado