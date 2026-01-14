Sra. Maria Helena Ribeiro de Marchi

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Antonio Ribeiro de Mello e da Sra. Maria de Lourdes Mardegam de Mello, era viúva do Sr. Claudio Jose de Marchi; deixa os filhos: Silvana Maria de Marchi Diniz, viúva do Sr. Valmir Diniz e Grasiano Jose de Marchi, casado com a Sra. Valeria Souza de Marchi. Deixa os netos: Lucas, Nicolas, Ariane e Natalia; demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Olga Batagello de Araujo

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Eudoxio Batagello e da Sra. Carmelina de Lima, era viúva do Sr. José Ferreira de Araujo; deixa os filhos: Renan Ferreira de Araujo e Rosimeire Aparecida de Araujo Matos, casada com o Sr. Agostinho Vieira de Matos. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 14h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h15 para a realização dos Momentos de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Paulo Roberto Ferraz

Faleceu ontem, na cidade de Charqueada - SP, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Bento Ferraz e da Sra. Rita Augusto Mineiro, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada - SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.