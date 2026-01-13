Com a aproximação das Eleições Gerais de 2026, eleitoras e eleitores já podem se organizar para evitar contratempos no dia da votação. Quem pretende consultar ou alterar o local de votação tem até 6 de maio para fazer a solicitação, data em que o cadastro eleitoral será fechado pela Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, quando serão escolhidos presidente da República, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais.

A maior parte dos serviços pode ser feita de forma on-line, sem custo, por meio do Autoatendimento Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título.

VEJA MAIS:

Como consultar onde votar