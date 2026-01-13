15 de janeiro de 2026
ELEIÇÕES 2026

Vai votar este ano? VEJA como consultar ou mudar seu local

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem gerada por IA

Com a aproximação das Eleições Gerais de 2026, eleitoras e eleitores já podem se organizar para evitar contratempos no dia da votação. Quem pretende consultar ou alterar o local de votação tem até 6 de maio para fazer a solicitação, data em que o cadastro eleitoral será fechado pela Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, quando serão escolhidos presidente da República, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais.

A maior parte dos serviços pode ser feita de forma on-line, sem custo, por meio do Autoatendimento Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título.

Como consultar onde votar

Para saber o local de votação, o caminho mais simples é acessar o site de Autoatendimento Eleitoral e selecionar a opção “Onde votar”. O sistema permite a consulta usando número do título, CPF ou nome completo, além da data de nascimento e nome da mãe.

A informação também está disponível no aplicativo e-Título. Ao abrir o app, basta clicar em “Onde votar”, na tela inicial, para visualizar a seção eleitoral.

Mudança de local no mesmo município

Quem continua morando na mesma cidade, mas deseja votar em outro local, pode solicitar a alteração diretamente pelo Autoatendimento. Nesse caso, é necessário acessar a opção de atualização ou correção do título eleitoral e seguir o passo a passo indicado no sistema.

Se a mudança envolver um novo endereço dentro do município, será preciso anexar os documentos solicitados. Já para escolher outro local de votação na mesma zona eleitoral, sem alteração de endereço, o procedimento é mais simples e também feito on-line.

Transferência do título e prazos

A transferência do título é indicada para quem mudou de cidade e quer votar em outro município. O pedido pode ser feito pela internet, seguindo o mesmo caminho de atualização de endereço no Autoatendimento Eleitoral.

Independentemente do tipo de alteração, todas as solicitações geram um número de protocolo, que permite acompanhar o andamento do pedido. O eleitor também deve verificar se há pendências com a Justiça Eleitoral, como multas por ausência em eleições anteriores, que podem ser quitadas por boleto, Pix ou cartão de crédito.

Atendimento presencial

Além das opções digitais, também é possível resolver a situação presencialmente em qualquer cartório eleitoral do estado. Em janeiro, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, mediante agendamento prévio pelo site do Tribunal Regional Eleitoral.

A Justiça Eleitoral reforça que o prazo final para qualquer atualização é 6 de maio. Após essa data, o cadastro será fechado para a organização do pleito, e nenhuma mudança poderá ser feita até depois das eleições.

