Com a aproximação das Eleições Gerais de 2026, eleitoras e eleitores já podem se organizar para evitar contratempos no dia da votação. Quem pretende consultar ou alterar o local de votação tem até 6 de maio para fazer a solicitação, data em que o cadastro eleitoral será fechado pela Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, quando serão escolhidos presidente da República, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais.
A maior parte dos serviços pode ser feita de forma on-line, sem custo, por meio do Autoatendimento Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título.
Como consultar onde votar
Para saber o local de votação, o caminho mais simples é acessar o site de Autoatendimento Eleitoral e selecionar a opção “Onde votar”. O sistema permite a consulta usando número do título, CPF ou nome completo, além da data de nascimento e nome da mãe.
A informação também está disponível no aplicativo e-Título. Ao abrir o app, basta clicar em “Onde votar”, na tela inicial, para visualizar a seção eleitoral.
Mudança de local no mesmo município
Quem continua morando na mesma cidade, mas deseja votar em outro local, pode solicitar a alteração diretamente pelo Autoatendimento. Nesse caso, é necessário acessar a opção de atualização ou correção do título eleitoral e seguir o passo a passo indicado no sistema.
Se a mudança envolver um novo endereço dentro do município, será preciso anexar os documentos solicitados. Já para escolher outro local de votação na mesma zona eleitoral, sem alteração de endereço, o procedimento é mais simples e também feito on-line.
Transferência do título e prazos
A transferência do título é indicada para quem mudou de cidade e quer votar em outro município. O pedido pode ser feito pela internet, seguindo o mesmo caminho de atualização de endereço no Autoatendimento Eleitoral.
Independentemente do tipo de alteração, todas as solicitações geram um número de protocolo, que permite acompanhar o andamento do pedido. O eleitor também deve verificar se há pendências com a Justiça Eleitoral, como multas por ausência em eleições anteriores, que podem ser quitadas por boleto, Pix ou cartão de crédito.
Atendimento presencial
Além das opções digitais, também é possível resolver a situação presencialmente em qualquer cartório eleitoral do estado. Em janeiro, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, mediante agendamento prévio pelo site do Tribunal Regional Eleitoral.
A Justiça Eleitoral reforça que o prazo final para qualquer atualização é 6 de maio. Após essa data, o cadastro será fechado para a organização do pleito, e nenhuma mudança poderá ser feita até depois das eleições.