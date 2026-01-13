A mudança foi oficializada por meio de portaria publicada na última sexta-feira (9) e integra o pacote de modernização da chamada CNH Paulista, que busca tornar o processo de habilitação mais acessível e alinhado às normas nacionais de trânsito.

O custo para tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo ficou menor a partir deste mês. O Detran-SP estabeleceu um novo teto para os exames médico e psicotécnico, fixando o valor máximo de R$ 90 por procedimento nas clínicas credenciadas. A medida já está em vigor e representa uma redução significativa nos preços praticados até então.

Com a nova regra, os candidatos à primeira habilitação e os motoristas em processo de renovação passam a pagar menos pelas avaliações obrigatórias. Segundo o Detran-SP, o exame médico teve queda média de 30%, enquanto o psicotécnico registrou redução próxima de 40% em relação aos valores anteriores.

A autarquia estadual também deixou de utilizar a Lei de Taxas como referência para definir os preços máximos, adotando um modelo mais compatível com a realidade econômica e com as diretrizes federais.

Adequação às normas federais

A decisão do Detran-SP segue a determinação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que publicou novas regras em dezembro de 2025. As mudanças fazem parte de um conjunto de atualizações que redesenham o processo de habilitação em todo o país.