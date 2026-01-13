O custo para tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo ficou menor a partir deste mês. O Detran-SP estabeleceu um novo teto para os exames médico e psicotécnico, fixando o valor máximo de R$ 90 por procedimento nas clínicas credenciadas. A medida já está em vigor e representa uma redução significativa nos preços praticados até então.
A mudança foi oficializada por meio de portaria publicada na última sexta-feira (9) e integra o pacote de modernização da chamada CNH Paulista, que busca tornar o processo de habilitação mais acessível e alinhado às normas nacionais de trânsito.
Menos custos para quem vai tirar ou renovar a CNH
Com a nova regra, os candidatos à primeira habilitação e os motoristas em processo de renovação passam a pagar menos pelas avaliações obrigatórias. Segundo o Detran-SP, o exame médico teve queda média de 30%, enquanto o psicotécnico registrou redução próxima de 40% em relação aos valores anteriores.
A autarquia estadual também deixou de utilizar a Lei de Taxas como referência para definir os preços máximos, adotando um modelo mais compatível com a realidade econômica e com as diretrizes federais.
Adequação às normas federais
A decisão do Detran-SP segue a determinação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que publicou novas regras em dezembro de 2025. As mudanças fazem parte de um conjunto de atualizações que redesenham o processo de habilitação em todo o país.
Mesmo antes da divulgação oficial das resoluções nacionais, o órgão paulista já vinha ajustando seus sistemas internos para atender às novas exigências, o que permitiu uma implementação rápida e sem interrupção dos serviços.
Sistemas atualizados e novos profissionais no mercado
Além da redução de valores, o Detran-SP promoveu ajustes tecnológicos para viabilizar o curso teórico on-line, uma das novidades do novo modelo de CNH. A adaptação acelerada garante que os benefícios financeiros cheguem imediatamente à população.
Outro avanço foi a abertura do cadastro de instrutores autônomos, que agora podem solicitar autorização para atuar conforme as novas regras diretamente pelo sistema eletrônico do governo, sem necessidade de atendimento presencial.
Cronograma público e transição gradual
Para dar transparência às mudanças, o Detran-SP lançou uma página oficial da CNH Paulista, onde estão disponíveis informações atualizadas, prazos e orientações sobre cada etapa de implantação. O novo modelo será adotado de forma progressiva, priorizando as ações que reduzem custos para o cidadão.
Durante a transição, o processo de habilitação segue funcionando normalmente, com melhorias sendo incorporadas de maneira contínua.