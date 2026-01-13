A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu as inscrições para foodtrucks interessados em participar do Carnaval no Engenho, evento que integra a programação do Carnaval 2026 no município. O credenciamento é gratuito e deve ser feito entre os dias 14 e 21 de janeiro, por meio de formulário online.
O Carnaval no Engenho será realizado no Parque do Engenho Central em três datas: 30 de janeiro, das 19h às 22h, e 15 e 17 de fevereiro, das 17h às 22h. Ao todo, serão selecionados até cinco foodtrucks para atuar durante o evento.
Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário, informando razão social, número do CNPJ, nome do representante legal, e-mail e telefone para contato. Também é necessário anexar comprovante de endereço, cartão do CNPJ, cardápio com proposta de valores e Certidão Negativa de Débitos Municipais. Informações pelo telefone (19) 3403-2600.
A seleção será feita pela organização do evento. O espaço disponibilizado para cada foodtruck será de 4 metros por 2 metros, conforme definido pela Secretaria Municipal de Cultura. A iniciativa busca ampliar as opções gastronômicas durante o Carnaval, além de incentivar a participação de empreendedores locais em um dos eventos culturais mais tradicionais da cidade.