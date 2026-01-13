Acordar cansado todos os dias, mesmo após dormir bem, não é apenas um incômodo moderno. Quando a exaustão se torna constante e vem acompanhada de outros sintomas físicos e mentais, o problema pode estar além da rotina puxada: a falta de vitaminas do complexo B pode ser a responsável silenciosa por esse desgaste prolongado.
Esses micronutrientes são essenciais para o funcionamento do metabolismo, do sistema nervoso e da produção de células sanguíneas. Quando estão em níveis baixos, o organismo perde eficiência — e os sinais aparecem de forma progressiva.
Energia em queda: quando o corpo não responde
As vitaminas B6, B9 (folato) e B12 participam diretamente da transformação dos alimentos em energia. Elas também são fundamentais para a formação de glóbulos vermelhos, responsáveis por levar oxigênio a músculos e órgãos.
Quando há deficiência, pode surgir a chamada anemia megaloblástica, caracterizada por células sanguíneas grandes e imaturas, incapazes de cumprir bem sua função. O resultado é sensação de peso no corpo, falta de ar em atividades simples e uma fadiga que não melhora com descanso.
Formigamento e dormência não são normais
Entre os sintomas mais específicos da deficiência de vitamina B12 estão as alterações neurológicas. A vitamina é essencial para manter a integridade da mielina, estrutura que protege os nervos.
Sem essa proteção, a comunicação entre cérebro e corpo falha. Sensações como dormência, choques leves ou “alfinetadas” nas mãos e nos pés indicam que o sistema nervoso pode estar sofrendo — um sinal que merece atenção imediata.
Pele, boca e língua também denunciam
O corpo costuma dar pistas visíveis quando algo não vai bem. Deficiências do complexo B, especialmente B2 e B12, afetam rapidamente mucosas e pele.
Língua avermelhada, inchada ou dolorida, rachaduras nos cantos da boca e palidez são manifestações comuns. Em alguns casos, a pele pode adquirir um tom amarelado discreto, reflexo da quebra inadequada das células sanguíneas.
“Névoa mental” e lapsos de memória
Não é só o corpo que sente. O cérebro depende das vitaminas do complexo B para produzir neurotransmissores ligados ao humor, à memória e à concentração.
Baixos níveis desses nutrientes estão associados a dificuldade de foco, raciocínio mais lento, esquecimento frequente e irritabilidade. Quando o cansaço vem acompanhado dessa sensação de confusão mental, o problema pode ser metabólico — e não emocional.
Quem tem mais risco de desenvolver deficiência
A carência de vitaminas B nem sempre está ligada apenas à alimentação. Em muitos casos, o problema é a absorção.
Entre os grupos mais vulneráveis estão:
- Pessoas vegetarianas ou veganas, já que a B12 está concentrada em alimentos de origem animal;
- Usuários frequentes de medicamentos para reduzir acidez do estômago;
- Pacientes com doenças intestinais que afetam a absorção de nutrientes;
- Idosos, que produzem menos fator intrínseco, proteína essencial para absorver B12.
Quando procurar ajuda
Fadiga persistente, associada a sintomas neurológicos, alterações na pele ou dificuldades cognitivas, não deve ser ignorada. Exames simples de sangue conseguem identificar a deficiência, e o tratamento costuma ser eficaz quando iniciado precocemente.
Ignorar esses sinais pode permitir que o quadro avance e cause danos mais duradouros — especialmente ao sistema nervoso.