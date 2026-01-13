Acordar cansado todos os dias, mesmo após dormir bem, não é apenas um incômodo moderno. Quando a exaustão se torna constante e vem acompanhada de outros sintomas físicos e mentais, o problema pode estar além da rotina puxada: a falta de vitaminas do complexo B pode ser a responsável silenciosa por esse desgaste prolongado.

Esses micronutrientes são essenciais para o funcionamento do metabolismo, do sistema nervoso e da produção de células sanguíneas. Quando estão em níveis baixos, o organismo perde eficiência — e os sinais aparecem de forma progressiva.

Energia em queda: quando o corpo não responde