As férias escolares costumam mudar a rotina das famílias e levantar um desafio comum, especialmente para quem vive em apartamento: como ocupar as crianças de forma saudável, longe do excesso de telas e sem depender de grandes espaços externos. A resposta, segundo especialistas, está menos no tamanho do ambiente e mais na criatividade, no planejamento e na participação dos adultos.

Para a professora de Educação Física da EAD UniCesumar, Nataly de Carvalho Fugi, o período de recesso é uma oportunidade valiosa para estimular o desenvolvimento físico e emocional das crianças. “Brincar, se movimentar e conviver mais de perto com a família faz parte da infância e contribui diretamente para a saúde e o aprendizado”, afirma.

Rotina organizada evita excesso de telas