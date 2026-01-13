As férias escolares costumam mudar a rotina das famílias e levantar um desafio comum, especialmente para quem vive em apartamento: como ocupar as crianças de forma saudável, longe do excesso de telas e sem depender de grandes espaços externos. A resposta, segundo especialistas, está menos no tamanho do ambiente e mais na criatividade, no planejamento e na participação dos adultos.
Para a professora de Educação Física da EAD UniCesumar, Nataly de Carvalho Fugi, o período de recesso é uma oportunidade valiosa para estimular o desenvolvimento físico e emocional das crianças. “Brincar, se movimentar e conviver mais de perto com a família faz parte da infância e contribui diretamente para a saúde e o aprendizado”, afirma.
Rotina organizada evita excesso de telas
Deixar as férias totalmente livres pode parecer tentador, mas a falta de organização costuma levar ao uso prolongado de celulares, tablets e televisão. A educadora alerta que isso cria uma rotina passiva, pouco estimulante e distante das necessidades motoras das crianças.
A orientação é estruturar o dia em blocos simples. Atividades mais agitadas funcionam melhor pela manhã, enquanto o período da tarde pode ser reservado para propostas mais tranquilas. Já no fim do dia, jogos calmos ou leitura ajudam a desacelerar. Sessões de 15 a 40 minutos, segundo a professora, costumam manter o interesse sem gerar desgaste.
Movimento também cabe em espaços pequenos
Mesmo em salas compactas ou varandas, é possível criar momentos de atividade física. Circuitos motores improvisados, com desafios de equilíbrio, saltos ou deslocamentos, ajudam a desenvolver coordenação e força de forma lúdica. A dança, livre ou guiada por vídeos infantis, também aparece como alternativa acessível e eficiente para gastar energia.
Entre as sugestões adaptadas para dentro de casa estão brincadeiras clássicas reinventadas, jogos que envolvem arremesso e precisão e desafios com regras simples, sempre respeitando a segurança do ambiente.
Brinquedos improvisados estimulam imaginação
Objetos comuns do cotidiano podem se transformar em grandes aliados nas férias. Caixas de papelão viram túneis ou casinhas, almofadas funcionam como obstáculos, garrafas reaproveitadas se tornam peças de jogos, e tecidos ganham novas funções nas brincadeiras de faz de conta.
Esse tipo de proposta, além de incentivar o movimento, fortalece a criatividade, a autonomia e a capacidade de criar histórias, habilidades importantes para o desenvolvimento cognitivo e social.
Tecnologia como apoio, não substituição
Recursos digitais não precisam ser eliminados, mas usados com critério. Conteúdos online voltados ao movimento, como vídeos de dança, alongamento ou yoga infantil, podem complementar a rotina, desde que haja acompanhamento dos responsáveis.
“O adulto precisa participar, orientar e verificar se o conteúdo é adequado. A presença da família faz toda a diferença”, reforça Nataly.
Brincar junto fortalece vínculos
Mais do que ocupar o tempo livre, as férias são um convite à convivência. Participar das brincadeiras, propor desafios e dividir momentos de diversão ajuda a criar memórias afetivas e a fortalecer o vínculo entre pais e filhos. Com organização e disposição, até mesmo um apartamento pequeno pode se transformar em um espaço cheio de movimento, aprendizado e boas histórias para contar.