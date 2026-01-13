A mudança entrou em vigor após a promulgação do acordo bilateral assinada pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e consolida uma decisão firmada entre os governos brasileiro e português nos últimos anos.

Brasileiros que viajam ou vivem em Portugal ganharam uma facilidade importante para a mobilidade no país europeu. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) agora é aceita oficialmente pelas autoridades portuguesas para a condução de carros e motocicletas, sem a exigência da Permissão Internacional para Dirigir (PID).

A utilização da CNH brasileira em território português está condicionada a alguns requisitos. Entre eles, a habilitação deve estar regular e dentro do prazo de validade. Além disso, o condutor não pode ter o documento suspenso ou cassado no Brasil.

Outro ponto relevante é o limite de idade: apenas motoristas com menos de 60 anos podem se beneficiar da medida. A apresentação da CNH pode ser feita tanto na versão física quanto na digital, por meio de aplicativo oficial.

Categorias aceitas e limites do acordo

O reconhecimento automático da CNH vale exclusivamente para as categorias A e B, que autorizam a condução de motocicletas e automóveis de passeio. Para veículos de categorias superiores, como caminhões ou ônibus, o motorista brasileiro deverá realizar o processo de habilitação em Portugal.