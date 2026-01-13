Menino de 10 anos é encontrado com vida após horas à deriva no mar

Um menino de 10 anos foi encontrado com vida após passar cerca de oito horas à deriva no mar, entre as cidades de São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O caso ocorreu neste domingo (11) e mobilizou uma grande operação de busca e resgate.

A criança, identificada como Miguel Torquato do Nascimento, havia entrado em um caiaque particular para um passeio em família na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, quando foi levada pelo vento forte e pela correnteza. Segundo familiares, o menino acabou se afastando da costa sem conseguir retornar.

Tentativa de ajuda e buscas intensas