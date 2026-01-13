Menino de 10 anos é encontrado com vida após horas à deriva no mar
Um menino de 10 anos foi encontrado com vida após passar cerca de oito horas à deriva no mar, entre as cidades de São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O caso ocorreu neste domingo (11) e mobilizou uma grande operação de busca e resgate.
A criança, identificada como Miguel Torquato do Nascimento, havia entrado em um caiaque particular para um passeio em família na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, quando foi levada pelo vento forte e pela correnteza. Segundo familiares, o menino acabou se afastando da costa sem conseguir retornar.
- Veja mais:
- Sebrae aponta crescimento de MEIs em Campinas e Piracicaba
- Estudo aponta riscos do uso prolongado de omeprazol
- VÍDEO: Caminhão despenca em ponte espalha postes em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Tentativa de ajuda e buscas intensas
Ainda de acordo com o pai de Miguel, um adolescente que estava na praia tentou ajudar no resgate, mas quase se afogou devido às condições adversas do mar e precisou desistir. Com o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros, da Marinha do Brasil, além de pescadores e moradores da região, iniciaram as buscas com embarcações, drones e jet skis.
Com o cair da noite, a operação se tornou ainda mais difícil, aumentando a apreensão da família. “Ventava muito forte e as águas estavam bastante agitadas”, relatou o pai.
Resgate em Arraial do Cabo
Miguel foi encontrado após percorrer cerca de 12,6 quilômetros, chegando próximo à faixa de areia no Pontal da Alcaira, em Arraial do Cabo. Ao avistar um bombeiro em um jet ski, o menino gritou por socorro e foi resgatado em segurança.
“Eu já não tinha mais esperança pelo tempo que passou. Foram oito horas à deriva. Achamos que o pior tivesse acontecido”, disse o pai.
Atendimento médico e recuperação
Após o resgate, o menino foi levado ao pronto-socorro de São Pedro da Aldeia e, em seguida, encaminhado à UPA pediátrica, onde passou por exames de rotina. Segundo a família, ele não precisou ser internado.
“Ele está bem, graças a Deus. Foi só o susto e o trauma de ficar sozinho no mar, sem saber como voltar”, afirmou o pai.
Miguel estava passando alguns dias na casa de parentes em São Pedro da Aldeia. A família mora na cidade do Rio de Janeiro, e o menino havia completado 10 anos no último dia 16 de dezembro.
Nas redes sociais, o pai agradeceu o apoio recebido durante as buscas e o trabalho das equipes envolvidas, destacando o esforço conjunto que resultou no resgate com final feliz.