Logo ao amanhecer, policiais ambientais e veterinários se reuniram para escolher, com todo cuidado, o local ideal para a soltura. A preocupação era uma só: garantir a segurança do animal e evitar qualquer novo risco para a população.

O susto da madrugada terminou com final feliz. Depois de muitas horas de tensão, cuidados veterinários e muito trabalho em equipe, o tamanduá que causou alvoroço neste sábado (10) no centro de Piracicaba, foi finalmente devolvido à natureza. Na manhã deste domingo (11), os responsáveis confirmaram que o animal estava bem, recuperado e pronto para voltar ao seu habitat natural.

Depois da mobilização de quase 10 horas para o resgate na movimentada Praça da Biblioteca Municipal. O local virou cenário de uma verdadeira força-tarefa. A protetora voluntária Tathy Duda, que acompanhou tudo de perto, contou que a primeira tentativa foi levar o tamanduá de volta ao Rio Piracicaba, área de onde ele provavelmente saiu, já que a espécie é conhecida por nadar bem.

“Não podíamos deixar ele correr para a rua. O perigo era grande, tanto para quem passava quanto para o próprio animal”, relatou a voluntária, que permaneceu dando total suporte para as equipes no local, durante toda a operação.

O resgate contou com apoio total do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Militar. O trabalho conjunto evitou acidentes e garantiu que o animal fosse tratado com o máximo de cuidado até a decisão final da soltura.