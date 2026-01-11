Em sua última semana de pré-temporada, em preparação para a estreia no Paulistão A2 o XV de Piracicaba anunciou mais dois reforços: o zagueiro Lucas Ramires, 23 anos, ex-Volta Redonda, que veio por empréstimo do Atlético/GO, e o atacante Henry, 26 anos, artilheiro do Osasco Sporting no Paulistão A2 2025, que chega por empréstimo do São Bernardo FC, onde obteve o acesso à Série B nacional.

O XV de Piracicaba estreia na série A2 do Campeonato Paulista, logo mais, às 10h, contra o São Bento, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. ASSISTA À PARTIDA AQUI, AO VIVO.

Ambos estão integrados ao elenco do Alvinegro Piracicabano, que contratou também, durante este mesmo período, os goleiros Filipe Costa, ex-Ferroviária, e Victor Golas, ex-Caxias; os laterais-direito Luís Melo, ex-São José/SP, e Marlon, ex-Água Santa; o lateral-esquerdo Gustavo Kuhn, emprestado pelo Capivariano; o zagueiro Balardin, ex-Botafogo/PB; o volante Maurício Oliveira, ex-Atlético Tubarão; o meio-campista Robson Duarte, ex-Londrina; e o atacante Edson Cariús, ex-Tirol.

Mais sobre a dupla

Lucas Pereira Ramires Constante é gaúcho de Três Cachoeiras e começou em seu estado natal, atuando por Hercílio Luz, Esportivo e Juventude. O defensor tem, ainda, uma experiência internacional, no Vorskla da Ucrânia, antes de vestir a camisa do Ferroviário, além do Atlético/GO e do Volta Redonda. O técnico Moisés Egert conta para esse mesmo setor com Almir Luan, autor do gol do título da última Copa Paulista Sicredi, Luís Felipe, Luiz Gustavo e o recém-chegado Balardin.