Sr. Adão Manoel da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Jose Manoel da Silva e da Sra. Brazilina da Conceição Oliveira, era casado com a Sra. Luzia Campion da Silva; deixa as filhas: Celia Regina Campion da Silva e Mara Cristina Campion da Silva, casada com o Sr. Jorge Pereira da Silva. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedicto Reinaldo
Faleceu dia 09/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Varella Reinaldo. Era filho do Sr. Jose Ignes Reinaldo e da Sra. Mari Silone Reinaldo, falecidos. Deixa os filhos: Jose Augusto Reinaldo casado com Maria Angélica Raetano Reinaldo, Tânia Aparecida Reinaldo Groppo casada com José Luis Groppo. Deixa os netos: Lais, Gustavo, Júlia e Bruno, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/01/2026 às 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 05, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Henrique Natalino de Souza Rodrigues
Faleceu anteontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 40 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Rodrigues e da Sra. Vera Lucia de Souza. Deixa o filho Henrique Natalino de Souza Rodrigues Junior, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório Municipal da cidade de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Kunico Araki da Silva
Faleceu dia 09/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. João Fernando Barbosa da Silva. Era filha do Sr. Sheguetoshi Araki e da Sra. Iirgono Araki, falecidos. Deixa os filhos: Mauricio Araki da Silva casado com Sandra Regina de Oliveira Intini, Rita de Cassia Araki da Silva casada com Alexandre Gonçalves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu velório ocorreu dia 10/01/2026 das 10:00hs as 13:00hs saindo a urna mortuária do Memorial São Pedro - sala 01, seguindo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Paulo Franco Barbosa
Faleceu dia 09/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade. Era filho do Sr. Jose Benedicto Barbosa e da Sra. Benedicta Pires Barbosa, falecidos. Deixa as Irmãs: Zulmira e Izolina. Deixa, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/01/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ricardo Rodrigues Ferreira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho do Sr. Jose Antonio Stenico Ferreira e da Sra. Isabel de Fatima Rodrigues Ferreira; deixa os filhos: Luana Caroline Ferreira; Ricardo Rodrigues Ferreira Junior e Isabela Ferreira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Tadeu Anacleto da Silva
Faleceu dia 09/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Teresinha Correa da Silva. Era filho do Sr. Benedito Anacleto da Silva e da Sra. Maria Cazeri da Silva, falecidos. Deixa as filhas: Leticia Correa Anacleto Franhani casada Matheus Cesar Franhani, Liliane Correa Anacleto Tardivo casada com Leonardo Tardivo. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/01/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.