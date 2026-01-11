Sr. Adão Manoel da Silva

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Jose Manoel da Silva e da Sra. Brazilina da Conceição Oliveira, era casado com a Sra. Luzia Campion da Silva; deixa as filhas: Celia Regina Campion da Silva e Mara Cristina Campion da Silva, casada com o Sr. Jorge Pereira da Silva. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Benedicto Reinaldo

Faleceu dia 09/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Varella Reinaldo. Era filho do Sr. Jose Ignes Reinaldo e da Sra. Mari Silone Reinaldo, falecidos. Deixa os filhos: Jose Augusto Reinaldo casado com Maria Angélica Raetano Reinaldo, Tânia Aparecida Reinaldo Groppo casada com José Luis Groppo. Deixa os netos: Lais, Gustavo, Júlia e Bruno, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/01/2026 às 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 05, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Henrique Natalino de Souza Rodrigues

Faleceu anteontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 40 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Rodrigues e da Sra. Vera Lucia de Souza. Deixa o filho Henrique Natalino de Souza Rodrigues Junior, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório Municipal da cidade de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.