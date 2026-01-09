Sr. Antonio Celso Jacon

Faleceu dia 08/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Carolina Jacon. Era filho do Sr. Américo Jacon e da Sra. Dezolina Chimentão Jacon, falecidos. Deixa as filhas: Ana Christiane Jacon e Areta Carla Jacon. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/01/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala - A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Atilio Batilani Junior

Faleceu dia 08/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade e era filho do Sr. Atilio Batilani (falecido) e da Sra. Lazara Aparecida Maciel Batilani. Deixa a filha: Cintia Batilani (falecida). Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/01/2026 às 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala - 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Durvalino Xavier de Carvalho

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Manoel Xavier de Carvalho e da Sra. Francisca Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Maria Lucia Ramos Xavier de Carvalho; deixa os filhos: Marisete Ramos Carvalho Farias, casada com o Sr. Paulo Sergio Vicente Farias; Iraci Ramos de Carvalho, viúva do Sr. Antonio Gerson Silva Santos; Valdeir Xavier de Carvalho, casado com a Sra. Claudineia Nunes de Carvalho; Reginaldo Xavier de Carvalho, casado com a Sra. Juliana Caroni Carvalho e Claudinei Xavier de Carvalho. Deixa os netos: Roger, Gabriel, Davi, Lucas, Aline e Manuela; irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.