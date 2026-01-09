Sr. Antonio Celso Jacon
Faleceu dia 08/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Carolina Jacon. Era filho do Sr. Américo Jacon e da Sra. Dezolina Chimentão Jacon, falecidos. Deixa as filhas: Ana Christiane Jacon e Areta Carla Jacon. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/01/2026 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala - A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Atilio Batilani Junior
Faleceu dia 08/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade e era filho do Sr. Atilio Batilani (falecido) e da Sra. Lazara Aparecida Maciel Batilani. Deixa a filha: Cintia Batilani (falecida). Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/01/2026 às 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala - 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Durvalino Xavier de Carvalho
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Manoel Xavier de Carvalho e da Sra. Francisca Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Maria Lucia Ramos Xavier de Carvalho; deixa os filhos: Marisete Ramos Carvalho Farias, casada com o Sr. Paulo Sergio Vicente Farias; Iraci Ramos de Carvalho, viúva do Sr. Antonio Gerson Silva Santos; Valdeir Xavier de Carvalho, casado com a Sra. Claudineia Nunes de Carvalho; Reginaldo Xavier de Carvalho, casado com a Sra. Juliana Caroni Carvalho e Claudinei Xavier de Carvalho. Deixa os netos: Roger, Gabriel, Davi, Lucas, Aline e Manuela; irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Benedito de Moraes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. José de Moraes e da Sra. Maria de Moraes, era viúvo da Sra. Maria Celia Granello de Moraes; deixa os filhos: Paulo Roberto de Moraes, casado com a Sra. Cleonice Cipriano Santos de Moraes e Juliana Roberta de Moraes Silva, casada com o Sr. Celso Juliano Zem da Silva. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Kemily Mayara Alves Gregorio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 18 anos, filha do Sr. Paulo Henrique Gregorio e da Sra. Fabiane Cristina de Oliveira Alves. Deixa irmãos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marcia Kassab Terra
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Elian Kassab e da Sra. Alzira Lancha Kassab, era viúva do Sr. Elcio Purguer Terra; deixa os filhos: Aldo Kassab Terra; Aline Kassab Terra e Paula Kassab Terra. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje, das 08h00 às 13h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h00 para a realização dos Momentos de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Fernandes Torezin
Faleceu anteontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Francisco Fernandes e da Sra. Lucia de Jesus Matheus Fernandes, era casada com o Sr. Emilio Torezin; deixa os filhos: Vanessa; Valdevir e Valderi. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério São João Batista, na cidade de Rio Claro/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcos Eduardo Fidelis
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, do Sr. João Alberto Fidelis, falecido e da Sra. Antonia Maria Fidelis, era casado com a Sra. Rosileni Ito Pavanelli Fidelis; deixa os filhos: Daniele Pavanelli Fidelis, casada com Sr. Gustavo Fagenello Dressano e Dafne Pavanelli Fidelis. Deixa a neta Valentina Fidelis Dressano, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Premium" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mauro Estevam
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Jose Jeronymo Estevam e da Sra. Gabriela Fernandes Estevam, era casado com a Sra. Maria Clarice Custodio Estevam; deixa os filhos: Adriano Jose Estevam, casado com a Sra. Dina Priscila de Mello Estevam; Paulo Roberto Estevam; Ana Gabriela Estevam, casada com o Sr. Saulo Rodrigues Viana e Natalia Estevam, casada com o Sr. Marcelo Gomes Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Osvaldir Nunes Santana
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 48 anos, filho do Sr. José Valdir Nunes Santana, falecido e da Sra. Bernadete Candido; deixa os filhos: Sabrina; Jhonata e Pedro. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.