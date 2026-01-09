Seu amor pelos animais a fez deixar o estrelato muito cedo, no auge da fama, aos 38 anos, quando se retirou dos holofotes e criou a Fundation Brigitte Bardot, órgão de defesa da vida animal contra maus tratos e abandono.

As garotas dos anos sessenta queriam ser como a Brigitte Bardot. Os rapazes, sonhavam namorá-la. A mídia a denominava de BB, forma carinhosa de abreviar seu nome. Dona de uma beleza incrível, rostinho de menina, corpo de mulher, galgou os degraus da fama e elevou o cinema francês à categoria de destaque mundial.

Tudo começou durante a produção de um filme onde havia uma pequena cabra no set. O dono do animal informou que ela seria morta no domingo seguinte para a comunhão de seu sobrinho. A atriz ficou indignada com a situação, comprou imediatamente o animal e o levou para o seu quarto em um hotel cinco estrelas, causando um escândalo. Ela citou este incidente, juntamente com outros, como momentos cruciais que a levaram a abandonar a carreira de atriz e a dedicar sua vida à defesa e proteção dos animais.

Usou a fama que adquiriu e investiu o dinheiro que ganhou nessa fundação. E salvou milhares de animais de todo o mundo. Corajosa, comprou muitas brigas. Uma delas porque criticava a imigração de muçulmanos por conta das práticas cruéis que utilizam no abate, quando o animal tem que ser dessangrado por horas até a última gota, sem sensibilização prévia. Por conta disso, foi até condenada por ódio racial, quando na verdade, ela reprovava o abate halal que causa lenta agonia ao animal.

Ela não escolheu amar apenas os animais “aceitos”, mas todos aqueles que sofrem, inclusive os mais injustiçados, perseguidos e invisibilizados. Brigitte amava e defendia as pombas quando poucos tinham coragem de fazê-lo. Quando eram tratadas como praga, ela as enxergava como vidas, como parte essencial do equilíbrio no mundo.