Ele defende mais políticas voltadas para o Rio Piracicaba, como mais eventos de turismo, para que as pessoas conheçam mais esse bem precioso da cidade. “Quanto mais pessoas conhecerem o nosso rio é melhor. Porque só preserva quem conhece”. Mas Gordo do Barco afirma, com tristeza, que ainda há quem maltrate o nosso manancial. “Muitas pessoas fazem do rio uma lata do lixo”, lamenta.

Apesar dessa constatação, Gordo diz que a grande maioria ama o Rio Piracicaba. “Quando o rio está cheio, o povo fica mais feliz, vão todos à Rua do Porto passear. Ao contrário, quando o rio um ‘fiozinho’, o povo fica triste”. Veja abaixo a entrevista na íntegra.

Pra começar, conte-nos há quanto tempo você tem barco de turismo em Piracicaba e como surgiu essa paixão... Sobre o passeio de barco, é uma história ‘meio compridinha’. O barco já existe há 17 anos e meio, mas foi um sonho de mais de 20 anos para conseguir colocar o barco na Rua do Porto. Foi uma peleja muito grande porque a turma sempre tem rio de água como perigo, entendeu? Mas nós conseguimos provar que fazendo as coisas nas normas da Marinha do Brasil e com muita precaução se torna ao contrário do perigo. Eu tenho 17 anos e meio de barco e tenho 47 salvamentos de pessoas em afogamento. Não perdi nenhum até hoje. Realmente é um sonho que eu realizei fazendo passeio de barco. Apesar de acharem que é muito gostoso ficar passeando o dia inteiro, tem muitos percalços. Muitos! A gente não tem tempo de ir ao banheiro, não pode beber muita água porque não dá tempo de ir ao banheiro quando tem muito movimento. Quando não tem, beleza. É tranquilo. Existe muitos perigos com o rio baixo: bate em pedra, bate em pau, quebra hélice... E como estou com passageiros, não posso deixar que aconteça nenhum imprevisto no barco. Por isso, sempre troco a motorização minha, que é sempre nova, para não dar problema mecânico, nada... E nunca até hoje aconteceu nenhum percalço. Pode acontecer de quebrar um cabo de direção, alguma coisa assim, mas você toca até o píer, as pessoas descem e você promove a troca dessa peça. Mas é raríssimo. Em 17 anos, duas vezes aconteceu isso. Porque como o rio fica muito baixo, eu tenho de trabalhar com motor erguido e, com motor erguido, eu faço muita força no volante para poder virar para direita para a esquerda. E quando o rio está cheio, tem de tomar cuidado com outras embarcações, com lanchas, com barcos, com jet-skis, com gente com boia, então é uma vigilância frequente.