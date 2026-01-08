Sra. Benedita Teresa de Almeida

Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Lazaro de Almeida e da Sra. Joana Rodrigues de Almeida; deixa os filhos: Rogerio; Adriana e Juliana. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 11h00 no Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Dulcilene Aparecida dos Santos Sousa

Faleceu dia 07/01/2026 na cidade de Governador Valadares - MG, aos 46 anos de idade e era casada com o Sr. Hedinho Jose de Sousa. Era filha do Sr. Versino Ferreira dos Santos e da Sra. Neusa Maria da Silva Baptista. Deixa as irmãs: Patricia Cristina dos Santos, Larissa Luiz Ferreira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/01/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Esmeralda, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Eunice Marcelino Fernandes

Faleceu dia 07/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era viúva do Sr. Aparecido de Fatimo Fernandes. Era filha do Sr. Aldevino Teodoro Marcelino e da Sra. Maria Alves Teodoro, falecidos. Deixa os filhos: Giovana Elenice Marcelino Fernandes Pinto, Camila Simone Marcelino Fernandes Melo, Elizabeth Marcelino Fernandes, Filipe Fernandes, Matheus Fernandes, Carlos Alberto Fernandes, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/01/2026 as 11:00hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressureição - sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.