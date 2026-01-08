Sra. Benedita Teresa de Almeida
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Lazaro de Almeida e da Sra. Joana Rodrigues de Almeida; deixa os filhos: Rogerio; Adriana e Juliana. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 11h00 no Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dulcilene Aparecida dos Santos Sousa
Faleceu dia 07/01/2026 na cidade de Governador Valadares - MG, aos 46 anos de idade e era casada com o Sr. Hedinho Jose de Sousa. Era filha do Sr. Versino Ferreira dos Santos e da Sra. Neusa Maria da Silva Baptista. Deixa as irmãs: Patricia Cristina dos Santos, Larissa Luiz Ferreira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/01/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Esmeralda, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Eunice Marcelino Fernandes
Faleceu dia 07/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era viúva do Sr. Aparecido de Fatimo Fernandes. Era filha do Sr. Aldevino Teodoro Marcelino e da Sra. Maria Alves Teodoro, falecidos. Deixa os filhos: Giovana Elenice Marcelino Fernandes Pinto, Camila Simone Marcelino Fernandes Melo, Elizabeth Marcelino Fernandes, Filipe Fernandes, Matheus Fernandes, Carlos Alberto Fernandes, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/01/2026 as 11:00hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressureição - sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Engenheiro Agrônomo: Sr. Isaias Bernardini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Saturno Bernardini e da Sra. Rozalina Bernardini, era casado com a Sra. Maria Cecilia Bellucco Bernardini; deixa os filhos: Cassia Bellucco Bernardini Fontes, casada com o Sr. Luciano Caires Fontes e Celisa Bellucco Bernardini Sousa, casada com o Sr. Francisco Sousa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 15h00 às 17h45 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização dos Momentos de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Batista Benedito dos Santos
Faleceu dia 07/01/2026 na cidade de Jaguariúna, aos 59 anos de idade. Era filho do Sr. José Benedicto dos Santos e da Sra. Ambrosina Argemira dos Santos, falecidos. Deixa os Irmãos: Aparecida, Antonio, Josemir, Norberto e Francisco, cunhados e cunhadas. Deixa os filhos: Jhony Benedito, Nilceia Cardoso dos Santos. Deixa netos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/01/2026 às 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Guarda Civil Municipal Aposentado: Jose Antonio Raimundo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Jose Raimundo Filho e da Sra. Emilia Antonia, era viúvo da Sra. Onelia Raimundo; deixa os filhos: Ana Maria Nunes Lourenço; Jose Roberto Nunes Lourenço, falecido; Patricia Daiane Raimundo, falecida; Cleusa Alves Raimundo, falecida; Valdir Alves Raimundo; Marcia Alves Raimundo, falecida e Vilma Alves Raimundo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Roberto Almeida da Silva
Faleceu dia 07/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Tatiana de Souza Almeida. Era filho do Sr. Adalberto Teixeira da Silva e da Sra. Leny Therezinha Almeida Silva, falecidos. Deixa os filhos: Tassiana Almeida Massucato, Renan Almeida da Silva e Serena de Souza Almeida. Deixa netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/01/2026 as 15:30hs saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Safira, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Barjas Laudissi
Faleceu dia 07/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era casado com a Sra. Ruth Morato Laudissi. Era filho do Sr. Nilo Laudissi e da SraIgnez Dias Laudissi, falecidos. Deixa os filhos: Rosane Laudissi Lombardi casada com Nicolino Lombardi Junior, Nilo Laudissi - união estável com Melania Arlanch, Edgar Lazaro Laudissi casado com Denise de Carvalho Laudissi, Rosângela Laudissi Gil casada com José Salvador Garcia Gil, Roseli Laudissi. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 08/01/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, das 09:00hs até as 16:00hs, em seguida ocorreu a cerimônia de homenagens póstumas. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Roberto Custodio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Antonio Elles Custodio e da Sra. Gertrudes Cezar Custodio; deixa os filhos: Diego Roberto Custodio; Debora Bruna Custodio e Leonardo Levi Custodio. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Theresa Quadrado
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Affonso Quadrado Salles e da Sra. Maria Perez, era viúva do Sr. Jose Martho; deixa os filhos: Flavio Martho e Roseli Quadrado, falecida. Deixa neto, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.