1 - Kareem Abdul-Jabbar

Kareem é um dos maiores jogadores que já existiram. Por décadas, foi o maior pontuador da NBA, recorde batido somente por LeBron James no ano de 2023. Seu famoso “skyhook” é considerado o arremesso mais indefensável da história e simboliza sua inteligência e técnica em quadra.

Suas principais conquistas incluem seis títulos da NBA, seis MVPs da temporada regular, sendo até hoje o maior vencedor, além de ter sido All-Star 19 vezes. O atleta impactou muitas pessoas dentro e fora da quadra, sendo dominante por duas décadas, mudando o ataque dos Lakers e deixando números quase impossíveis de alcançar no esporte.



2 - Bill Russell

Se a discussão fosse apenas sobre impacto coletivo e títulos, Bill Russell seria o número um da lista. Ele venceu simplesmente 11 campeonatos em 13 temporadas, um feito que provavelmente nunca será repetido em nenhum esporte coletivo.

Entre suas conquistas, estão 11 títulos, além de ter sido eleito como MVP por cinco vezes e ser reconhecido até hoje como um dos maiores defensores da história do basquete. Ele foi o coração do Boston Celtics e estabeleceu a base do basquete moderno da equipe, levando a equipe a uma das maiores dinastias do esporte mundial.



3 - Shaquille O’Neal

O jogador é reconhecido na história do basquete como um fenômeno raríssimo. Com quase 150 kg, combinados com agilidade absurda, O'Neal destruiu defesas, quebrou tabelas e obrigou a NBA a reforçar estruturas de quadras.

Em seu currículo, estão quatro títulos da NBA, um MVP e três MVPs das finais consecutivas dos anos 2000, 2001 e 2002. Ele foi o pivô mais imparável dos anos 90 e 2000, com um jogo completamente dominante e pouco visto nas quadras.

