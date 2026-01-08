Conheça os nomes que mudaram o jogo e moldaram o basquete como conhecemos hoje.
A discussão sobre quem são os melhores pivôs da NBA acompanha torcedores, jornalistas e fãs de basquete há anos. A liga mais famosa do mundo sempre foi palco de jogadores capazes de influenciar partidas inteiras apenas com presença física, inteligência e técnica apurada. Ao longo da história, muitos deles se destacaram na posição de pivô, mas alguns ultrapassaram esse limite e se tornaram grandes referências.
A NBA cresceu de forma absurda desde sua criação. Hoje, influencia moda, cultura, economia. E no centro de tudo isso está o basquete, um jogo que evoluiu com o tempo e que sempre valorizou a importância dos grandes pivôs.
A liga surgiu em 1946, e desde os primeiros anos, os pivôs foram vistos como peças fundamentais nas equipes. Na época, o basquete era mais físico, com menos arremessos de longa distância, e dominava quem conseguia controlar o garrafão, proteger o aro e marcar presença nos rebotes. Não por acaso, muitos dos maiores ídolos das primeiras décadas eram pivôs.
Um pivô, basicamente, é o jogador mais alto e forte do time. Ele atua próximo à cesta, tanto no ataque quanto na defesa, e costuma ser a âncora de qualquer sistema. Rebotear, bloquear arremessos, finalizar jogadas perto do aro e impor respeito físico são funções clássicas. Mesmo com a NBA atual mais espaçada, com muitos arremessos de três, o pivô continua sendo uma peça importante.
Ao longo da história, alguns pivôs foram tão influentes que o jogo precisou mudar por causa deles. Outros inspiraram gerações.
Os seis melhores pivôs da NBA na história
1 - Kareem Abdul-Jabbar
Kareem é um dos maiores jogadores que já existiram. Por décadas, foi o maior pontuador da NBA, recorde batido somente por LeBron James no ano de 2023. Seu famoso “skyhook” é considerado o arremesso mais indefensável da história e simboliza sua inteligência e técnica em quadra.
Suas principais conquistas incluem seis títulos da NBA, seis MVPs da temporada regular, sendo até hoje o maior vencedor, além de ter sido All-Star 19 vezes. O atleta impactou muitas pessoas dentro e fora da quadra, sendo dominante por duas décadas, mudando o ataque dos Lakers e deixando números quase impossíveis de alcançar no esporte.
2 - Bill Russell
Se a discussão fosse apenas sobre impacto coletivo e títulos, Bill Russell seria o número um da lista. Ele venceu simplesmente 11 campeonatos em 13 temporadas, um feito que provavelmente nunca será repetido em nenhum esporte coletivo.
Entre suas conquistas, estão 11 títulos, além de ter sido eleito como MVP por cinco vezes e ser reconhecido até hoje como um dos maiores defensores da história do basquete. Ele foi o coração do Boston Celtics e estabeleceu a base do basquete moderno da equipe, levando a equipe a uma das maiores dinastias do esporte mundial.
3 - Shaquille O’Neal
O jogador é reconhecido na história do basquete como um fenômeno raríssimo. Com quase 150 kg, combinados com agilidade absurda, O'Neal destruiu defesas, quebrou tabelas e obrigou a NBA a reforçar estruturas de quadras.
Em seu currículo, estão quatro títulos da NBA, um MVP e três MVPs das finais consecutivas dos anos 2000, 2001 e 2002. Ele foi o pivô mais imparável dos anos 90 e 2000, com um jogo completamente dominante e pouco visto nas quadras.
4 - Wilt Chamberlain
Wilt é, provavelmente, o jogador com as estatísticas individuais mais marcantes da história da NBA. Ele marcou 100 pontos em um único jogo, teve temporadas com média de 50 pontos e 25 rebotes e foi um dos atletas mais habilidosos que o mundo já viu.
Entre suas conquistas, estão dois títulos da NBA, quatro MVPs, 13 All-Star e recordes que até hoje surpreendem. O jogador é um dos nomes mais comentados quando se fala em desempenho durante os jogos.
5 - Hakeem Olajuwon
Hakeem foi o pivô mais técnico da história. Seus footworks, que são movimentos curtos e rápidos próximos ao aro, são estudados até hoje. Jogadores como Kobe Bryant e Joel Embiid aprenderam diretamente com ele.
Seu currículo é marcado por dois títulos, um MVP, além do fato de ter sido líder do Houston Rockets nos anos 90 e um dos maiores bloqueadores de todos os tempos. Durante o auge de Michael Jordan, ele foi um dos poucos jogadores capazes de levar seu time ao título, mesmo em uma época tão competitiva.
6 - Moses Malone
O jogador é menos mencionado do que deveria, mas sua importância continua sendo gigantesca. Ele ajudou a popularizar o jogo físico moderno que vemos nos dias atuais e foi destaque em rebotes no ataque, provavelmente o maior da história nesse aspecto.
Entre suas conquistas, estão três MVPs, um título da NBA e mais de 17 mil rebotes na carreira. Além de tudo, foi um dos jogadores mais jovens a entrarem na NBA, abrindo caminho para futuras gerações.
A importância dos pivôs na construção da história da NBA
Sem esses jogadores, a NBA não teria alcançado o nível atual. Eles ajudaram a elevar o nível da liga, atrair um público global, criar rivalidades históricas, desenvolver técnicas e estilos de jogos e inspirar novas gerações de atletas.
O basquete moderno é muito mais complexo, rápido e versátil, e isso só aconteceu porque os pivôs mostraram ao mundo que o jogo podia ir além. E ainda que a NBA atual pareça ter menos pivôs clássicos, o legado desses nomes permanece firme, influenciando cada novo talento que surge.
Quando pensamos sobre os melhores pivôs da NBA, analisamos aqueles que marcaram a história do esporte, mudaram a forma de jogar, influenciaram gerações e ajudaram a transformar o basquete em um dos esportes mais assistidos do mundo.