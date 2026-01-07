Sr. Francisco Leiva Martins
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Salvador Leiva e da Sra. Joanna Martins, era viúvo da Sra. Natalina Vicente Leiva; deixa os filhos: Marisa Paula de Oliveira, casada com o Sr. Alfredo Nazareno de Oliveira; Leandro Francisco Vicente Leiva, casado com a Sra; Vivian Cristina Tavaglini Esteves Leiva; Lucilla Fabiana Vicente Leiva, casada com o Sr. Mauro de Campos Junior e Leonardo Fernando Vicente Leiva, casado com a Sra. Jessica Fernanda de Melo Leiva.Deixa os netos: Lorena, Lorenzo, Larissa, Nikole, Matheus, Gabriella, Demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Geni da Silva Casaque
Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Geremias da Silva e da Sra. Ana Cleto da Silva, era casada com o Sr. João Dona Casaque; deixa os filhos: Edna Casaque Bonganhi, Viúva do Sr José Mauro Bonganhi; Oldair da Silva Casaque, casado com a Sra. Martha Helenira Rocha Casaque e Edmara Casaque Piazza, casada com Angelo Roberto Piazza. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Idalina Aparecida Conversa Miranda
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Francisco da Silva Conversa e da Sra. Luiza Concellieri Conversa, era viúva do Sr. João Miranda; deixa os filhos:Murilo Antonio Miranda; Miriam Regina Miranda, casada com o Sr. Osvaldo Natalino Adão e Milena Augusta Miranda. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade.À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Luiz de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho do Sr. José Otávio de Oliveira, falecido e da Sra. Olinda Amancia de Oliveira, era casado com a Sra. Eni Aparecida Leme de Oliveira; deixa os filhos: Sidney Aparecido de Oliveira; Rudnei Aparecido de Oliveira, casado com a Sra. Fabiana Cristina Camargo de Oliveira e Luis Paulo de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole.À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Ilton Aparecido da Silva
Faleceu 05/01/2026, nesta cidade, contava 46 anos, filho da Sra. Maria Aparecida da Silva. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 10h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Cardinas Zanata
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Jose Cardinas e da Sra. Eugenia Cordinão, era viúva do Sr. Oswaldo Zanata; deixa os filhos: Roberto Aparecido Zanata, casado com a Sra.Sonia Maria Morais Renno Zanata e Marcelo Zanata, casado com a Sra. Vera Lucia de Oliveira Zanata. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 16h30 no Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nilton Dias da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Nelson Dias da Silva e da Sra. Sylvia Silverio da Silva; deixa as filhas: Michele Rodrigues Manga da Silva e Laiane Rodrigues Manga da Silva. Deixa irmã, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Osvaldo José Fedrigo
Faleceu dia 07/01/2026 na cidade de Charqueada, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Clara Vicentini Fedrigo. Era filho do Sr. Mario Luiz Fedrigo e da Sra. Elisa Bassanello Fedrigo, falecidos. Deixa os filhos: Mauricio Jose Fedrigo casado com Regina Célia Coleto Fedrigo e Marina Fedrigo Pedro casada com Paulo Henrique Pedro. Deixa neto, netas, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/01/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Solange Lurdes Sales de Freitas
Faleceu dia 06/01/2026 na cidade de Rio Claro, aos 65 anos de idade e era viúva do Sr. Benedito Ferreira de Freitas. Era filha do Sr. Alvaro Teixeira Sales e da Sra. Rosa Lombardo Sales, falecidos. Deixa irmã, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/01/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.