Sr. Francisco Leiva Martins

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Salvador Leiva e da Sra. Joanna Martins, era viúvo da Sra. Natalina Vicente Leiva; deixa os filhos: Marisa Paula de Oliveira, casada com o Sr. Alfredo Nazareno de Oliveira; Leandro Francisco Vicente Leiva, casado com a Sra; Vivian Cristina Tavaglini Esteves Leiva; Lucilla Fabiana Vicente Leiva, casada com o Sr. Mauro de Campos Junior e Leonardo Fernando Vicente Leiva, casado com a Sra. Jessica Fernanda de Melo Leiva.Deixa os netos: Lorena, Lorenzo, Larissa, Nikole, Matheus, Gabriella, Demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Geni da Silva Casaque

Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Geremias da Silva e da Sra. Ana Cleto da Silva, era casada com o Sr. João Dona Casaque; deixa os filhos: Edna Casaque Bonganhi, Viúva do Sr José Mauro Bonganhi; Oldair da Silva Casaque, casado com a Sra. Martha Helenira Rocha Casaque e Edmara Casaque Piazza, casada com Angelo Roberto Piazza. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Idalina Aparecida Conversa Miranda

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Francisco da Silva Conversa e da Sra. Luiza Concellieri Conversa, era viúva do Sr. João Miranda; deixa os filhos:Murilo Antonio Miranda; Miriam Regina Miranda, casada com o Sr. Osvaldo Natalino Adão e Milena Augusta Miranda. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade.À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.