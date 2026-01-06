Sr. Eliseu Bugno

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Angelo Bugno e da Sra. Rosa Tiengo Bugno, era casado com a Sra. Aparecida Tiengo Bugno, deixa os filhos: Daniela Tiengo Bugno e Adriano Bugno. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. João Folegoto

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Angelo Folegoto e da Sra. Theresa Zorzenoni, deixa os filhos: Maria Teresa Folegoto; Luiz Mauro Folegoto, casado com a Sra. Silvia Senicato Folegoto; Marisa Aparecida Folegoto Claudio, casada com o Sr. Jose Bento Claudio; Marilza de Cassia Folegoto e Pedrilha Margarete Folegoto Sousa, casada com o Sr. Arilton Rocha de Sousa. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "04" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. José Carlos de Arruda

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. José de Arruda Manoel e da Sra. Isabel Correa, era casado com a Sra. Aparecida Sabino da Silva; deixa os filhos: Bruna Silva Arruda, casada com o Sr. Hugo Rodrigues de Campos; Marcelo da Silva Arruda, casado com a Sra. Daiane dos Santos Silva; Andreia Cristina da Silva Arruda, casada com o Sr. Jailson e Leandro da Silva Arruda, Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.