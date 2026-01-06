Sr. Eliseu Bugno
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Angelo Bugno e da Sra. Rosa Tiengo Bugno, era casado com a Sra. Aparecida Tiengo Bugno, deixa os filhos: Daniela Tiengo Bugno e Adriano Bugno. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Folegoto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Angelo Folegoto e da Sra. Theresa Zorzenoni, deixa os filhos: Maria Teresa Folegoto; Luiz Mauro Folegoto, casado com a Sra. Silvia Senicato Folegoto; Marisa Aparecida Folegoto Claudio, casada com o Sr. Jose Bento Claudio; Marilza de Cassia Folegoto e Pedrilha Margarete Folegoto Sousa, casada com o Sr. Arilton Rocha de Sousa. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "04" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Carlos de Arruda
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. José de Arruda Manoel e da Sra. Isabel Correa, era casado com a Sra. Aparecida Sabino da Silva; deixa os filhos: Bruna Silva Arruda, casada com o Sr. Hugo Rodrigues de Campos; Marcelo da Silva Arruda, casado com a Sra. Daiane dos Santos Silva; Andreia Cristina da Silva Arruda, casada com o Sr. Jailson e Leandro da Silva Arruda, Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Maria De Souza
Faleceu dia 06/01/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Natalia Mendonça de Souza. Era filho do Sr. Francisco de Souza Santos e da Sra. Maria da Costa Neves, falecidos. Deixa os filhos: Simone Mendonça Oliveira, Henrique Mendonça de Souza, Daiane Mendonça de Souza, Mauricio Mendonça de Souza, João Paulo de Souza, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/01/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Marcelo Bonsi Trevisan
Faleceu dia 05/01/2025 na cidade de Piracicaba, aos 30 anos de idade. Era filho do Sr. Antonio Edson Trevisan e da Sra. Neusa Maria Bonsi Trevisan. Deixa o irmão Daniel Bonsi Trevisan. Deixa também familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/01/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala – Diamante, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Pedro Viegas
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Antonio Viegas e da Sra. Thereza do Prado, era viúvo da Sra. Maria Luiza Honorio Viegas, deixa os filhos: Antonio Carlos Viegas, falecido e Moacir Viegas, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "07" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Solange Lurdes Sales De Freitas
Faleceu dia 06/01/2026 na cidade de Rio Claro, aos 65 anos de idade e era viúva do Sr. Benedito Ferreira de Freitas. Era filha do Sr. Alvaro Teixeira Sales e da Sra. Rosa Lombardo Sales, falecidos. Deixa irmã, sobrinhos, familiares e amigos.
O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Sonia Carcagnollo Matheus de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. João Carcagnollo e da Sra. Deborah Righi da Silva, era viúva do Sr. Luiz Matheus de Oliveira; deixa os filhos: Professora Ana Paula Matheus de Oliveira Sinhoreti, casada com o Dr. Jose Luiz Coelho Sinhoreti; Professor Andre Matheus de Oliveira e Professora Ana Lucia Matheus de Oliveira, casada com o Sr. Rogerio Facin. Deixa os netos: Isabella, Gabriela e Matheus, irmãs, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Taquiola Gonçalves Nogueira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filha da Sra. Dalva Gonçalves, era casada com o Sr. Oseias Nogueira; deixa os filhos: Pietro Eziquiel Gonçalves Nogueira e Pietra Gonçalves Nogueira. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais