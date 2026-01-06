Na política, todo mundo aparece bem arrumado, com sorriso no rosto e discurso bonito. Em tempo de eleição, então, vira festa: bandeira balançando, musiquinha grudenta e promessa pra todo lado, como se fosse feira livre. O problema é que nem todo mundo que fala em democracia acredita nela de verdade. Tem gente que se veste de democrata só pra entrar no baile. Por baixo do terno, esconde um autoritarismo prontinho pra sair. Isso é a tal da ditadura travestida de democracia.

Ditadura, falando claro, é poder concentrado. Um manda, o resto obedece. Quem critica vira inimigo, a imprensa incomoda, a justiça atrapalha. Tudo é resolvido na base da força, do medo ou da ameaça. Já a democracia nasceu lá na Grécia Antiga, em Atenas, como governo do povo. Não é perfeita, nunca foi. É lenta, barulhenta, cheia de briga. Mas tem algo precioso: direito de falar, escolher, errar e trocar quem governa.

A história mostra vários governos que chegaram pelo voto e, depois de eleitos, começaram a desmontar o próprio sistema que os colocou lá. Atacam tribunais, desacreditam eleições, xingam jornalistas e dividem o povo entre “nós” e “eles”. Isso não acontece num lugar só, nem numa época só. Muda o país, muda o discurso, mas o cheiro de autoritarismo é o mesmo.