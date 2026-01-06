Há 203 anos atrás o Presidente americano James Monroe declarou que nenhuma nação européia deveria se intrometer na América. Assim como a América não deveria se intrometer na Europa após as guerras napoleônicas. Em resumo essa declaração que se tornou uma quase doutrina, se resumia num só pilar, qual seja, o da «reorganização do equilíbrio de poder» entre a Europa e a América. E foi resumida numa frase muito bonita: «América para os americanos».

Não há mais como esconder ou disfarçar, Donald Trump reviveu essa doutrina na prática. No segundo dia desse ano que se inicia, os Estados Unidos da América mostraram ao mundo (e em especial a nós americanos) três verdades inafastáveis (e até incômodas). A primeira é que são extremamente poderosos (em todos os sentidos: bélico, financeiro e estratégico). A segunda verdade a América é, de fato e de direito, dos americanos (aqui leia-se « norte-americanos ») e a Europa (e o resto do mundo que inclui a China e a Rússia) que se cuide. Todos os países americanos são o quintal expandido dos EUA. A terceira verdade é a mais reveladora: não existe mais o conceito de soberania nacional, pois este implodiu-se juntamente com o direito internacional. Quem manda é quem pode. Obedece é quem tem juízo.

Foram necessárias algumas horas, 6 bombardeios, e exatos 47 segundos (!!) para capturar o Presidente da Republiqueta Venezuelana. Sim, Maduro era um autocrata (ou ditador para quem preferir), mas pouco importa quem ele era. Seu exército admirável não conseguiu nem sequer resistir a um dia de luta. Ele (Maduro) correu para um bunker seguro, mas não conseguiu nem sequer fechar as portas (talvez porque a maçaneta tenha emperrado, afinal era de produção russa). A Corte suprema venezuelana (o STF deles) mandou a vice-presidente assumir o governo, como se uma ordem judicial fizesse algum sentido depois de uma derrota tão vergonhosa como essa.