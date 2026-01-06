Tratamos, no último artigo, da poupança sistemática - um costume que nossos antepassados praticavam no seu dia-a-dia e que vem desaparecendo nas últimas décadas. Não somente passamos a desperdiçar alimentos aproveitáveis e tecidos ou papéis ainda em condições de servir, mas também objetos de uso mais duradouro tendem a se tornar descartáveis.

Antigamente, todo homem possuía a sua navalha de fazer a barba, e as navalhas, geralmente de bom aço, eram usadas a vida inteira. Às vezes eram até passadas para filhos e netos. Ainda hoje, em antiquários e em leilões de antiguidades é comum aparecerem velhas navalhas de bem mais de um século de existência, fabricadas em excelente aço de Solingen ou de Toledo, em perfeitas condições de utilização. São valorizadas como curiosas antiguidades, mas já ninguém as usa, nem mesmo os barbeiros de profissão.

Na primeira metade do século XX, generalizou-se o uso dos aparelhos de barbear abastecidos com lâminas finas trocáveis, as famosas giletes. Apareceram, pela metade do século, barbeadores elétricos, que não chegaram a se generalizar. Mais perto do final da centúria, estabeleceu-se a voga dos aparelhos de barbear inteiramente descartáveis, com corpo de plástico e laminazinha metálica; são usados uma ou duas vezes e jogados fora.